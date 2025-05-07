Λευτέρης Πανταζής: Η νέα του σχέση με 30χρονη και η επιθυμία του για παιδί

«Σίδερα μασάει ο Κουταλιανός» έλεγε το τραγούδι και ο Λευτέρης Πανταζής δε μασάει τίποτα παρά τα 70 του χρόνια όπως αποδείχτηκε από τα όσα είπε στο Happy Day και τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Ο τραγουδιστής αφού έρανε με κομπλιμέντα την παρουσιάστρια δήλωσε ότι έχει χάσει 11 κιλά με διατροφή χωρίς ψωμιά, καθόλου ζάχαρη ενώ τρέχει στη Βουλιαγμένη.

Όπως είπε έχει έρωτα στη ζωή του γιατί τον βοηθάει να έχει έμπνευση.

«Είμαι λίγο ερωτευμένος. Δεν είναι του χώρου. Έχουμε και μια διαφορά ηλικίας. Σαν τη Μαντόνα με τον χορευτή της. Είναι κοντά στα 30. Μου δίνει τη δροσιά της, της δίνω την εμπειρία. Και μαθαίνει και ακούει και θα βγει στην κοινωνία καλύτερη. Εμείς είμαστε δάσκαλοι, ένα είδος καθηγητή» είπε ως άλλος Πυγμαλίων.

«Έχω σχέσεις με τις πρώην μου, είμαι πάντα κοντά τους. Τις βοηθάω. Δεν πολυκυκλοφορώ με τη σύντροφό μου. Μένει στο εξωτερικό και έρχεται στην Ελλάδα καμία φορά κι έτσι γλιτώνουμε λίγο τη φασαρία!

Η κόρη μου δε θέλει να είμαι μόνος μου, της αρέσει που έχω παρέα. Πιο μικρή μου έλεγε "πού είσαι;", της λέω "στον καναπέ", μου λέει "δε θέλω να είσαι μόνος σου" και όταν μια φορά της είπα ότι δεν είμαι μόνος με πέρασε από ανάκριση».

Μιλώντας για την κόρη του και τον χωρισμό της από τον Μάριο Καπότση είπε:

«Περάσαμε μια δύσκολη κατάσταση. Εγώ δε θα μείνω στο ποιος φταίει. Καμιά φορά ο άνθρωπος κάνει μια επανάσταση. Μακάρι τα παιδιά, επειδή έχουμε δει πολλά τέτοια πράγματα και η αγάπη πάντα νικάει, αν θέλει ο Θεός θα ξαναβρεθούνε. Το ένα είναι παιδί μου και το άλλο σαν παιδί μου. Πάντα συμβουλεύω την Κωνσταντίνα στη δουλειά. Οι γονείς είμαστε οι τελευταίοι που θα επέμβουμε. Μπορεί να είπα κάτι παραπάνω και να τους στεναχώρησα αλλά είμαι γονιός. Δεν ήθελε να επεμβαίνω στην προσωπική της ζωή. Έκανα πίσω και ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Θέλει να είναι μόνη της; Ας είναι, εγώ θα είμαι παρών. Πάντα μαθαίνω αμέσως και ξέρω ποιος είναι αυτός που κάνει παρέα η κόρη μου. Έχω παρέμβει παλιότερα. Της είπα κάτι που έμαθα και επειδή αυτός ένιωσε άβολα που έψαξα, εξαφανίστηκε. Με αγάπη πάντα».

Ο Λευτέρης Πανταζής δήλωσε έτοιμος για άλλο παιδί. «Δε με έχουν πάρει τα χρόνια. Θα κάνω παιδί! Θέλω να κάνω παιδί. Δεν ξέρω πώς μου βγήκε τώρα. Όλες οι γυναίκες που είχα ήθελαν παιδιά. Είμαι ανοιχτός άνθρωπος. Μου αρέσει η ζωή, η γυναίκα και τι κάνω; Προσπαθώ να την αγαπώ, να την προσέχω και αυτό το θέλει κάθε γυναίκα. Δεν ξέρω πώς μου βγήκε, το παιδί μου τώρα μεγάλωσε. Μήπως με ανανεώσει και γίνει χαμός; Ας κάνει κι η Κόνι εγγόνι. Θα το ζήσουμε!», είπε με χιούμορ.

«Είμαι τρελός με τα ρούχα ακόμα. Ψωνίζω και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα!» είπε ακόμα.

«Είχα δώσει μια σφαλιαρίτσα σε γυναίκα και μετά από 5 λεπτά έκλαιγα. Με έβγαλε από τα ρούχα μου αλλά έπεσα στα γόνατα και ζητούσα συγγνώμη. Πήρε μια βελόνα και με τρύπησε με τα λόγια της. Μου είπε μετά ότι το προκάλεσε» ανέφερε.

