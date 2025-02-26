Ένα νέο βίντεο με τον Justin Bieber να ραπάρει «είμαι φτιαγμένος» έχει προκαλέσει ανησυχία στους θαυμαστές του.

Ο 30χρονος καλλιτέχνης, στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, εμφανίζεται χωρίς μπλούζα δίπλα σε έναν φίλο του στο αεροπλάνο, να ραπάρει και να κρατά μια σακούλα με πατατάκια.

Και η συγκεκριμένη εμφάνιση του τραγουδιστή έχει ανησυχήσει τους θαυμαστές του, καθώς είναι πολλοί αυτοί που του γράφουν να ζητήσει βοήθεια για το καλό του παιδιού του, Jack Blues.

Το βίντεο έρχεται μόλις δύο ημέρες αφότου ο εκπρόσωπος του Justin Bieber διέψευσε ότι κάνει χρήση ναρκωτικών και υποστήριξε ότι ο καλλιτέχνης δυσκολεύεται να κοιμηθεί λόγω του μικρού.

«Η επαναλαμβανόμενη αφήγηση ότι ο Justin κάνει χρήση ναρκωτικών είναι ψευδής», δήλωσε ο εκπρόσωπός του στο TMZ, προσθέτοντας ότι ο πελάτης του βιώνει μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής του. «Αυτή τη στιγμή, είναι επικεντρωμένος στο να βοηθήσει στο μεγάλωμα του νεογέννητου γιού του, Τζακ, με τη σύζυγό του, Hailey Bieber, και να ασχοληθεί με τη μουσική».

[LATEST NEWS] Attendees at Hailey Bieber's rhode pop-up say that Justin Bieber attended his wife's event under the influence of 'substances' because of his strange behavior. pic.twitter.com/0MdS1jfYD7 — Hailey Bieber Daily (@HBieberDaily) February 20, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.