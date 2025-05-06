Η αποστεωμένη Vera Wang: Εμφανίστηκε στο Met Gala ως σκιά του εαυτού της (φωτό)

Η Vera Wang έκανε μια σοκαριστική εμφάνιση στο Met Gala. Η αποστεωμένη εικόνα της σόκαρε τους θαυμαστές της και όχι το καινούριο της χτένισμα.

Η παγκοσμίου φήμης σχεδιάστρια, 75 ετών, είναι γνωστή για τις τολμηρές δημιουργίες της και για άλλη μια φορά φρόντισε να «μαγνητίσει» τα βλέμματα όταν περπάτησε στο κόκκινο χαλί του Met Gala αλλά για λάθους λόγους. Ήταν σκιά του εαυτού της…

Η Vera φόρεσε ένα λευκό φόρεμα, με τολμηρό ντεκολτέ, που έφτανε σχεδόν μέχρι τη μέση της, καθώς πόζαρε στις κάμερες. Το ασυνήθιστο φόρεμα είχε επίσης μαύρα φτερά γύρω από τις τιράντες καθώς και μια γκρι φούστα-γοργόνα από φτερά.

Με κεντρικό θέμα το «Tailored for You» (Προσαρμοσμένο για Σένα), η βραδιά του φετινού Met Gala ήταν αφιερωμένη στην ιστορία, τον πολιτισμό και το στιλ της μαύρης κοινότητας, αντλώντας έμπνευση από τον «μαύρο δανδισμό» (Black dandyism), και καταφέρνοντας να συγκεντρώσει ένα ποσό ρεκόρ: 31 εκατομμύρια δολάρια υπέρ του Ινστιτούτου Κοστουμιών του Met.

Το dress code, εμπνευσμένο από την έκθεση «Superfine: Tailoring Black Style», λειτούργησε ως οδηγός αλλά και πρόσκληση για ελεύθερη δημιουργική ερμηνεία του κεντρικού θέματος. Ωστόσο, κάποιοι διάσημοι και διάσημες φαίνεται πως μπερδεύτηκαν.

Όχι, η Vera Wang δεν έχει ανακαλύψει το ελιξίριο της νεότητας και δεν έχει το σύνδρομο του Μπέντζαμιν Μπάτον.

Πηγή: skai.gr

