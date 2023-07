Μην τα βάζεις με την Cardi B: Της έριξε αναψυκτικό στη συναυλία της, του πέταξε το μικρόφωνο – Δείτε βίντεο 

Μην τα βάζεις με την Cardi B… Η δημοφιλής Αμερικανίδα τραγουδίστρια πέταξε το μικρόφωνό της σε ένα θαυμαστή(;) της που της πέταξε αναψυκτικό σε συναυλία της, λίγες μόνο ώρες αφότου πέταξε ένα... άλλο μικρόφωνο σε έναν DJ στο Λας Βέγκας.

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb

Η 30χρονη δημιουργός της επιτυχίας WAP, εθεάθη να εκσφενδονίζει το μικρόφωνο από τη σκηνή αφού την πιτσίλισε ένα αναψυκτικό που πέταξε ένας θαυμαστής, πριν επέμβουν άνδρες της ασφάλειας.

she did what needed to be done ! people need to stop throwing stuff at performers !