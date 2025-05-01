Ο Κάνιε Γουέστ και η Μπιάνκα Σενσόρι μηνύουν οδοντίατρο επειδή εθίζει τον ράπερ στο... άζωτο

Ο Κάνιε Γουέστ και η σύζυγός του, Μπιάνκα Σενσόρι, που έχουν απασχολήσει ουκ ολίγες φορές τα μέσα σχεδιάζουν τώρα να μηνύσουν έναν οδοντίατρο από το Μπέβερλι Χιλς, ισχυριζόμενοι ότι εθίζει τον ράπερ στο... άζωτο.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που έλαβε το Page Six, ο ράπερ του «Gold Digger» και το αυστραλιανό μοντέλο ειδοποίησαν τον διάσημο οδοντίατρο Δρ. Τόμας Κόνελι την Τετάρτη, ενημερώνοντάς τον για τα σχέδιά τους να τον μηνύσουν για ιατρική αμέλεια, βαριά αμέλεια, απάτη, εκμετάλλευση, απερίσκεπτη χορήγηση ελεγχόμενων και ανεξέλεγκτων ουσιών και άλλα.

Το δελτίο τύπου αναφέρει ότι την άνοιξη του 2024, ο αυτοαποκαλούμενος «Πατέρας της Αδαμαντοοδοντιατρικής» φέρεται να προσπάθησε να καταλάβει τον έλεγχο του γνωστού ράπερ «με ένα κοκτέιλ ελεγχόμενων και ανεξέλεγκτων ουσιών».

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, ο Κόνελι φέρεται να χρέωνε τον Γουέστ 50.000 δολάρια το μήνα μόνο για το νιτρώδες αέριο.

Ο Γουέστ και η Σενσόρι οι οποίοι παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2022, ισχυρίστηκαν ότι τα φερόμενα εγκλήματα του Κόνελι οδήγησαν σε «τραυματισμούς και ζημιές» που περιλαμβάνουν «νευρολογικό και σωματικό τραυματισμό» στον Γουέστ, εκτός από «ψυχολογικό και συναισθηματικό τραύμα, χημική εξάρτηση που απαιτούσε θεραπεία, οικονομική ζημία και οικονομικές απώλειες και απώλεια κοινοπραξίας».

Σύμφωνα με τον νόμο της Καλιφόρνια, πρέπει να επιδοθεί επίσημη ειδοποίηση στους κατηγορούμενους 90 ημέρες πριν από την άσκηση αγωγής εναντίον τους για ιατρική αμέλεια.

Το κοινό ενημερώθηκε για πρώτη φορά ότι ο 47χρονος Γουέστ φέρεται να ήταν εθισμένος στο υποξείδιο του αζώτου τον περασμένο Αύγουστο από τον εκπρόσωπό του, Μίλο Γιαννόπουλο.

«Ο Κόνελι έβαλε τον Γιε σε νάτριο — αέριο γέλιου. Πιστεύω ότι ο Κόνελι προσπάθησε να μειώσει τις νοητικές ικανότητες του Γουέστ, ώστε ο Κόνελι και οι συνεργάτες του να μπορέσουν να αποσπάσουν εκατομμύρια δολάρια από αυτόν», έγραψε ο Γιαννόπουλος στο Twitter το περασμένο καλοκαίρι.

Επίσης, ο Γιαννόπουλος κατηγόρησε τον Κόνελι ότι χρέωσε τον Γουέστ 50.000 δολάρια για ψυχαγωγική χρήση νιτρώδους αερίου και ότι έδωσε στον παρουσιαστή του «Heartless» το αέριο ακόμη και αφού άρχισε να εμφανίζει «δυσάρεστα συμπτώματα που οδήγησαν σε εκτεταμένα σχόλια και ανησυχία».

Ο Κόνελι εγκατέστησε την μασέλα από τιτάνιο στον Κάνιε Γουέστ που φέρεται να κόστισε 850.000 δολάρια, τον Ιανουάριο του 2024.

Πηγή: skai.gr

