Αρραβώνας στον ορίζοντα; - Το κόσμημα της Ζόι Κράβιτζ που άναψε φωτιές

Η Ζόι Κράβιτζ και ο Χάρι Στάιλς φαίνεται πως ανεβάζουν επίπεδο στη σχέση τους, πυροδοτώντας έντονες φήμες για αρραβώνα. Το ζευγάρι, που είναι μαζί από τον Αύγουστο, εθεάθη σε ρομαντική βόλτα στη Ρώμη, με ένα ιδιαίτερο κόσμημα να μαγνητίζει τα βλέμματα.

Το «ύποπτο» δαχτυλίδι στο χέρι της Ζόι Κράβιτζ

Σε φωτογραφίες που εξασφάλισε η εφημερίδα «The Sun», η 37χρονη ηθοποιός εμφανίζεται να φορά ένα χρυσό δαχτυλίδι, το οποίο μοιάζει με εκείνο που είχε φορέσει και τον προηγούμενο μήνα – ένα πολυεπίπεδο χρυσό κόσμημα σε συνδυασμό με μια απλή βέρα. Το αξεσουάρ αυτό ήταν αρκετό για να βάλει «φωτιά» στα σενάρια αρραβώνα.

Ρομαντικές στιγμές στη Ρώμη

Παρά τις φήμες, εκπρόσωποι του ζευγαριού δεν έχουν σχολιάσει επίσημα το θέμα. Ωστόσο, οι δυο τους έδειχναν πιο ερωτευμένοι από ποτέ, περπατώντας αγκαζέ στους δρόμους της αιώνιας πόλης και απολαμβάνοντας την κοινή τους παρουσία.

Ένας έρωτας που ταξιδεύει την Ευρώπη

Από την επιβεβαίωση της σχέσης τους, η Ζόι και ο Χάρι έχουν ταξιδέψει μαζί σε Ρώμη, Τοσκάνη, Λονδίνο και Νέα Υόρκη, ενώ συχνά εμφανίζονται με προσεγμένα, ταιριαστά σύνολα που σχολιάζονται έντονα. Άτομα από το περιβάλλον τους αναφέρουν πως είναι «σχεδόν αχώριστοι».

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο μέσο, η Ζόι αναμένεται να μείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον Χάρι, καθώς ετοιμάζεται να επιστρέψει στα γυρίσματα νέου κινηματογραφικού πρότζεκτ. «Υπάρχει πραγματική σύνδεση μεταξύ τους, αυτή είναι αγάπη», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.

Την ίδια ώρα, ο Χάρι Στάιλς φέρεται να εργάζεται στο τέταρτο στούντιο άλμπουμ του στο Βερολίνο, με πιθανή κυκλοφορία το 2027. Πηγές αναφέρουν πως το γεγονός ότι θέλει τη Ζόι στο πλευρό του δείχνει πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στη ζωή του.

Κατά την παραμονή τους στη Νέα Υόρκη, ο Χάρι γνώρισε τον πατέρα της Ζόι, Λένι Κράβιτζ, ενώ το ζευγάρι πέρασε χρόνο με φίλους και από τις δύο πλευρές σε δείπνο σε γνωστό εστιατόριο του Four Seasons. Όσοι βρέθηκαν εκεί ανέφεραν πως το κλίμα ήταν ιδιαίτερα χαλαρό και ευχάριστο.

