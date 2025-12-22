Η Ντούα Λίπα απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στο πλευρό του αρραβωνιαστικού της, Callum Turner, μετά την ολοκλήρωση του σκέλους της περιοδείας «Radical Optimism», στη Λατινική Αμερική. Η τραγουδίστρια βρέθηκε σε εξωτικό προορισμό, γεμίζοντας μπαταρίες πριν από τις επόμενες επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Η 30χρονη ποπ σταρ μοιράστηκε στιγμιότυπα στο Instagram, όπου ποζάρει στην παραλία, φορώντας λεοπάρ μπικίνι, αναδεικνύοντας το καλλίγραμμο σώμα της. Στο πλευρό της, ο 35χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε γυμνόστηθος, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα.

Dua Lipa Hits the Beach in Tiny Bikini, Shows PDA with Fiancé Callum Turner https://t.co/uNRoX4WTM9 pic.twitter.com/SgZJ9UMVBI — TMZ (@TMZ) December 21, 2025

Σε άλλες φωτογραφίες, η καλλιτέχνις φόρεσε ακόμη ένα εντυπωσιακό μπικίνι, ενώ αργότερα επέλεξε ένα λεοπάρ φόρεμα. Το ζευγάρι χαλάρωσε παίζοντας χαρτιά, με τη Ντούα Λίπα να γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Η βαλίτσα μου παραμένει γεμάτη».

Από τη Νέα Υόρκη… στις διακοπές

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η καλλιτέχνιδα βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για γυρίσματα, ενώ ο Callum Turner παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Atropia». Ανάμεσα στις αναρτήσεις ξεχώρισαν glamorous εμφανίσεις της τραγουδίστριας, αλλά και τρυφερές στιγμές του ζευγαριού.

Η Ντούα Λίπα έδειξε για ακόμη μία φορά τη στήριξή της στον αγαπημένο της, φορώντας t-shirt με τη φωτογραφία του και μήνυμα αφιερωμένο στον χαρακτήρα που υποδύεται στην ταινία «Eternity». Σε πρόσφατο Instagram story έγραψε χαρακτηριστικά: «Call me biased but…», εκφράζοντας τον θαυμασμό της.

Η Ντούα Λίπα και ο σύντροφός της είναι ζευγάρι από τον Ιανουάριο του 2024 και επιβεβαίωσαν τον αρραβώνα τους τον Ιούνιο. Ο ηθοποιός έχει μιλήσει δημόσια για τη δυνατή σύνδεση που ένιωσαν από την πρώτη στιγμή, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τη γνωριμία τους.

Ο ρομαντισμός του ζευγαριού μοιάζει βγαλμένος από ταινία, με τον Callum να έχει αποκαλύψει ότι «ίσως δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές παραλίγο να μην συναντηθούμε», πριν τελικά βρουν ο ένας τον άλλον. «Υπήρχαν πολλά τέτοια περιστατικά και τότε, όταν ήμασταν και οι δύο ελεύθεροι, σκέφτηκα ότι ήταν η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο».

Πηγή: skai.gr

