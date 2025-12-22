Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Αισθητή αλλαγή στο κλίμα αυτής της εβδομάδας με αφορμή τον εορτασμό των Χριστουγέννων. Κάποια σχέδια που έχετε προγραμματίσει ενδέχεται να ανατραπούν. Κορυφώνεται η δυσαρμονία της Αφροδίτης με Κρόνο και Ποσειδώνα. Το αποτέλεσμα θα είναι ενδεχόμενες, περιστασιακές, αισθηματικές απογοητεύσεις. Στο μεταξύ η δουλειά σας θα σας απασχολήσει πολύ σε μικρολεπτομέρειες και επειδή τα χρήματα δεν είναι αρκετά όσο θα θέλατε, μη προγραμματίζετε δραστηριότητες τις οποίες δεν θα αντέξει το βαλάντιό σας. Μην παρασύρεστε από ενθουσιασμούς.

Ταύρος

Ο Άρης στον Αιγόκερω σας βοηθά να πετύχετε τις επιδιώξεις σας και να διατηρήσετε το πρόγραμμα των εορτών έτσι όπως το έχετε σχεδιάσει. Περιστάσεις και ανθρώπινες συμπεριφορές όμως, θα σας εκνευρίσουν ή θα σας απογοητεύσουν. Η εκδοχή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι η Αφροδίτη σχηματίζει τις τελευταίες δυσαρμονικές όψεις με Κρόνο και Ποσειδώνα. Προσπαθήστε να είστε ευέλικτοι στην επικοινωνία με τους άλλους και καλού – κακού διατηρήστε εναλλακτικές την ώρα που δεν γίνεται κάτι που δεν γίνεται. Οικονομικά παραμείνετε προνοητικοί γιατί καθώς οι έκτακτες υποχρεώσεις των Χριστουγέννων δεν θα λείψουν.

Δίδυμοι

Ως συνήθως οι μέρες θα είναι έντονες, ενδιαφέρουσες, κουραστικές και έντονα καταναλωτικές. Οι δυσκολίες αρχίζουν να υποχωρούν. Επικοινωνιακά η συνεννόηση με τους άλλους έχει καλύτερα αποτελέσματα, οικονομικά όμως κάποιες ελλείψεις, ή δυσκολίες θα εξακολουθήσουν. Προσπαθήστε να είστε συγκεντρωμένοι σε ότι σας αφορά πολύ, αλλά μην υπολογίζετε σε προτάσεις, ή υποσχέσεις άλλων αυτήν την περίοδο. Στηριχτείτε στις δικές σας δυνάμεις! Με το κλείσιμο της χρονιάς γίνονται οι τελευταίες εκκαθαρίσεις σε όλους τους τομείς, προκειμένου η συνέχεια της πορείας σας να είναι απαλλαγμένη από χρεωστικές εκκρεμότητες.

Καρκίνος

Νέες εξελίξεις παρατηρούνται στις σχέσεις σας με τους άλλους. Ο Άρης στον Αιγόκερω κάνει πιο δυναμικές τις προσφορές, αλλά και τις αντιρρήσεις τους. Οι συνθήκες της εργασίας θα σας κουράσουν, αλλά αυτό θα ξεπεραστεί γρήγορα. Συναισθηματικά δεν είστε τόσο καλυμμένοι όσο χρειάζεστε. Οι κοινωνικές προτάσεις και η χριστουγεννιάτικη ψυχαγωγία, ούτε θα σας λείψει, αλλά ούτε και θα σας ευχαριστήσει. Οικογενειακά φανείτε ανθεκτικοί στις ιδιοτροπίες των δικών σας. Ερωτικά μην παρασύρεστε σε παγίδες καθώς οι παραπλανητικές σκέψεις μεγαλώνουν τις μέρες αυτές.

Λέων

Ενδιαφέρουσες οι μέρες που θα ακολουθήσουν εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων. Μπορεί η τύχη να μην είναι τόσο γενναιόδωρη απέναντί σας αυτόν τον καιρό, αλλά δεν θα σας στερήσει τη χαρά. Η εκδοχή ταξιδιών είναι πολύ πιθανή για τη δική σας περίπτωση. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, με τη βοήθεια του Άρη στον Αιγόκερω, θα καλύψετε τις ανάγκες σας. Θα σας βοηθήσει επίσης ο χαρακτήρας και η καλή σας διάθεση τις μέρες που θα ακολουθήσουν με αποτέλεσμα να ξεπεράσετε γρήγορα αντιξοότητες, ή αιφνιδιασμούς που δεν περιμένετε.

Παρθένος

Ζείτε τις τελευταίες δύσκολες στιγμές των τριών τελευταίων χρόνων. Οι μέρες των Χριστουγέννων θα αποδειχτούν αρκετά συμπαθητικές, Προσπαθήστε να προσαρμοστείτε στο κλίμα που θα κυριαρχήσει και φιλοσοφήστε κάποιες δυσκολίες που κρίνονται αναπόφευκτες. Αισθηματικά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς όπως τα θέλετε, αλλά τουλάχιστον, αρκετά καλύτερα από προηγούμενα διαστήματα. Ο Άρης στον Αιγόκερω θα κρατήσει ακμαίο το ηθικό σας. Αναζητήστε ανθρώπους που σας αγαπούν και μοιάζετε μαζί τους. Αποφύγετε όμως ριψοκίνδυνες επιλογές, πολυσύχναστα μέρη και παρέες αμφίβολης ειλικρίνειας.

Ζυγός

Οι μέρες που ακολουθούν είναι αρκετά καλύτερες από εκείνες που προηγήθηκαν. Το κοσμικό στοιχείο του χαρακτήρα σας θα βρει ανταπόκριση στον εορτασμό των Χριστουγέννων, μέσα από παρέες, διασκεδάσεις και μετακινήσεις που θα προκύψουν. Ο κυρίαρχος πλανήτης σας, η Αφροδίτη, μπορεί να καταπιεστεί λίγο, αλλά θα τα καταφέρετε και να ξεπεράσετε κάποιες μικρές αναποδιές και να ψυχαγωγηθείτε αρκετά ικανοποιητικά. Ο Άρης στον Αιγόκερω βοηθά να επιλέξετε τον εορτασμό με δικούς σας ανθρώπους, αλλά ο Ερμής στον Τοξότη θα σας παρασύρει σε μετακινήσεις, ή μικρά ταξίδια που θα σας κουράσουν και δεν θα σας προσφέρουν αυτό που νομίζετε.

Σκορπιός

Οι τελευταίες μέρες του Δεκεμβρίου εντείνουν την ανάγκη σας για συναισθηματική κάλυψη, ενώ δυνατή θα είναι η προσπάθεια της οικονομικής εξυπηρέτησης που χρειάζεστε από υπάρχουσες πηγές, ή από ανθρώπους που υποχρεούνται να το κάνουν αυτό για σας! Θα καταφέρετε στο μεταξύ να κλείσετε συμφωνίες ή να κάνετε κάποιες συμφέρουσες συναλλαγές. Ο Άρης στον Αιγόκερω σας βοηθά να αξιοποιήσετε τις επικοινωνιακές σας δυνατότητες και αποτελεί μια ασπίδα προστασίας από κάθε ενδεχόμενο, ατυχές συμβάν.

Τοξότης

Για λίγες ακόμα μέρες αξιοποιήστε την Αφροδίτη που ολοκληρώνει τη διέλευσή της από το ζώδιό σας. Σχηματίζοντας όμως τις τελευταίες δυσαρμονίες της με Κρόνο και Ποσειδώνα σας υποχρεώνει να συνεργαστείτε παρά να ρισκάρετε στο κυρίαρχο κλίμα των εορτών. Σώφρον θα είναι να κινηθείτε εντός και επί τα αυτά ξεχνώντας για λίγο την τάση σας για περιπέτειες και μακρινά ταξίδια. Αποφύγετε να δεσμευτείτε με υποσχέσεις που δεν μπορείτε να τηρήσετε και μη κάνετε έξοδα που δεν θεωρούνται απαραίτητα. Δώστε τον καλύτερο εαυτό σας εκεί που πρέπει και αποφύγετε συνάξεις και συναναστροφές με ανθρώπους που δεν ταιριάζετε ή δεν σας καταλαβαίνουν.

Αιγόκερως

Οι μέρες είναι νευρικές αλλά ενδιαφέρουσες, παραγωγικές αλλά κουραστικές. Προσπαθήστε να είστε καλά οργανωμένοι αλλά παράλληλα και επιφυλακτικοί σε αντιδράσεις ή σε παρακινδυνευμένες ενέργειες. Ερωτικά και κοινωνικά θα μεσολαβήσουν γεγονότα που θα δημιουργήσουν εντάσεις αλλά και ευχάριστες εκπλήξεις. Επαγγελματικά δώστε άλλη μια φορά τον καλύτερο εαυτό σας κυρίως εσείς που έχετε αναλάβει να διεκπεραιώσετε μεγάλες υποχρεώσεις. Προνοήστε για κινήσεις στο παρασκήνιο που ενδεχομένως σας επιβουλεύονται.

Υδροχόος

Οι μέρες που ακολουθούν είναι ενδιαφέρουσες αλλά κουραστικές. Συνιστάται λογική και ψυχραιμία, καθώς θα υπάρξουν αιφνιδιασμοί από περιστάσεις και συμπεριφορές τρίτων. Στα προγράμματα που έχετε καταστρώσει πρέπει να έχετε εναλλακτικές για να μη βρεθείτε προ εκπλήξεων. Σε γενικές γραμμές δεν θα περάσετε άσχημα, ωστόσο, ένα σχέδιο που θέλετε πολύ είναι πιθανό να ματαιωθεί για αργότερα. Ένας δικός σας άνθρωπος σας δίνει μεγάλη χαρά. Ένας όμως συνεργάτης θα σας βάλει σε σκέψεις ανησυχίας. Αποφύγετε περιβάλλοντα με σύνθετο υλικό χαρακτήρων! Μην ταξιδέψετε αν δεν έχετε οργανώσει καλά το ταξίδι σας.

Ιχθύς

Έμφαση θα δοθεί τις μέρες που ακολουθούν τόσο στην επαγγελματική, όσο και στην κοινωνική σας καθημερινότητα. Γεγονότα που δεν περιμένετε θα κυριαρχήσουν, ενώ φαίνεται ότι πολύ διαφορετικοί άνθρωποι θα σας απασχολούν ταυτόχρονα με αποτέλεσμα την κούραση και τη σύγχυση. Βάλτε ένα σταθερό πρόγραμμα, βάλτε προγραμματισμούς και ακολουθήστε πετυχημένες συνταγές του παρελθόντος προκειμένου να απολαύσετε τον εορταστικό χαρακτήρα των ημερών. Προσέχετε την ασφάλεια των χρημάτων σας και μην αφήνετε επιτήδειους να σας εκμεταλλευτούν συναισθηματικά.

