Χάρι Στάιλς-Ζόι Κράβιτζ: Και επίσημα ζευγάρι - Οι αγκαλιές στη Ρώμη και τα φιλιά στο Λονδίνο (video)

Ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτζ είναι και επίσημα ζευγάρι. Οι δυο τους εθεάθησαν να φιλιούνται σε ένα εστιατόριο του Λονδίνου, λίγες ημέρες πριν τους δουν μαζί στη Ρώμη. Το ζευγάρι απαθανατίστηκε να απολαμβάνει μια ρομαντική βόλτα στην Ιταλία, κατά τη διάρκεια της οποίας περπατούσαν μαζί αγκαζέ. Ωστόσο, σύμφωνα με την εφημερίδα «The Sun», Χάρι Στάιλς και Ζόι Κράβιτζ πέρασαν μία εβδομάδα μαζί στο Σόχο.

Ο έρωτας τους «γεννήθηκε» μετά την πρεμιέρα της νέας ταινίας της Κράβιτζ, «Caught Stealing», στο Leicester Square, μια εκδήλωση στην οποία παρευρέθηκε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της Ματ Σμιθ και Όστιν Μπάτλερ. Μια πηγή είπε στο μέσο: «Ο Χάρι και η Ζόι κάθονταν σε μια γωνιά στο Rita's και φιλιόντουσαν σαν έφηβοι. Έδειχναν πολύ ερωτευμένοι και δεν φαινόταν να τους νοιάζει αν κάποιος τους έβλεπε να φιλιούνται».

Η 36χρονη Ζόι Κράβιτζ είναι κόρη της Lisa Bonet και του ροκ σταρ Lenny Kravitz. Ο Χάρι Στάιλς θεωρείται ο… Μίδας του Ηνωμένου Βασιλείου. Η περιουσία του ξεπερνάει τα 200 εκατ. λίρες, ενώ το περιοδικό «People» τον έχει ανακηρύξει -τουλάχιστον δύο φορές- ως τον «πιο σέξι άνδρα εν ζωή». Για τον τίτλο ο διάσημος Βρετανός σταρ κονταροχτυπήθηκε πέρυσι με τους Shaboozey, Zach Bryan και Role Model.

Πηγή: skai.gr

