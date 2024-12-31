Οι δύο μεγάλοι σταρ του Χόλιγουντ Αντζελίνα Τζολί και Μπραντ Πιτ κατέληξαν σε συμφωνία διαζυγίου μετά από οκτώ χρόνια, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της Τζέιμς Σάιμον στα ΜΜΕ.

«Πριν από περισσότερα από οκτώ χρόνια, η Αντζελίνα υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον κύριο Μπραντ Πιτ», είπε ο Σάιμον σε δήλωση. «Αυτή και τα παιδιά άφησαν όλα τα ακίνητα που είχαν μοιραστεί με τον κ. Πιτ και από τότε έχει επικεντρωθεί στην εξεύρεση ειρήνης και θεραπείας για την οικογένειά τους. Αυτό είναι μόνο ένα μέρος μιας μακράς συνεχιζόμενης διαδικασίας που ξεκίνησε πριν από οκτώ χρόνια. Ειλικρινά, η Αντζελίνα είναι εξαντλημένη, αλλά νιώθει ανακούφιση που τελείωσε αυτό το ένα κομμάτι».

Δεν υπήρξε κανένα άμεσο σχόλιο από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Πιτ όπως αναφέρει το Associated Press.

Επίσης, δεν έχουν κατατεθεί ακόμη τα σχετικά δικαστικά έγγραφα και ο δικαστής θα πρέπει να υπογράψει τη συμφωνία.

Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2014 και έχουν αποκτήσει έξι παιδιά.

Η Τζολί υπέβαλε αίτηση διαζυγίου το 2016. Ένας δικαστής το 2019 τους κήρυξε διαζευγμένους και ανύπαντρους, αλλά ο διαχωρισμός των περιουσιακών στοιχείων και η επιμέλεια των παιδιών έπρεπε να διευθετηθούν χωριστά. Το 2021 ο δικαστής ανέθεσε την επιμέλεια των παιδιών και στους δύο γονείς.

Πηγή: skai.gr

