Ο Άντονι Χόπκινς γιορτάζει με τους θαυμαστές και τους φίλους του 49 χρόνια νηφαλιότητας. Μάλιστα, ο ίδιος «ανέβασε» ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας μια ιστορία που του άλλαξε, πραγματικά, τη ζωή.

Ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, ο οποίος αύριο, Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2024, γίνεται 87 ετών, ανέφερε ότι ένα περιστατικό που συνέβη το 1975 ήταν καθοριστικό για να σταματήσει να πίνει. Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι -αρχικά- περνούσε τόσο καλά μέχρι που συνειδητοποίησε ότι είχε «μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα», καθώς «δεν μπορούσε να θυμηθεί τίποτα» και «οδηγούσε ένα αυτοκίνητο μεθυσμένος».

Ο Hopkins, ο οποίος έγινε γνωστός για τον ρόλο του ως Dr. Hannibal Lecter, δήλωσε ότι η παρ' ολίγον τραγωδία τον οδήγησε να αναζητήσει βοήθεια για να αντιμετωπίσει τον εθισμό του στο αλκοόλ. «Τότε, εκείνη τη μοιραία ημέρα, συνειδητοποίησα ότι χρειαζόμουν βοήθεια και την πήρα. Τηλεφώνησα σε μια ομάδα ανθρώπων σαν εμένα - αλκοολικών. Και αυτό ήταν - νηφάλιος. Τέλος πάντων, αυτά τα 49 χρόνια πέρασα πιο καλά από ποτέ», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Hopkins είπε σε περισσότερους από 5,3 εκατ. followers ότι η βοήθεια είναι διαθέσιμη για όσους την αναζητούν. «Αν έχετε πρόβλημα - το να διασκεδάζετε είναι υπέροχο, το να πίνετε ένα ποτό είναι μια χαρά - αλλά αν έχετε πρόβλημα με το ποτό, υπάρχει βοήθεια. Δεν είναι κάτι τρομερό, ζητήστε βοήθεια, υπάρχει αρκετή βοήθεια γύρω σας. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι γύρω σας σαν εσάς. Δεν είστε μόνοι», πρόσθεσε, μεταξύ άλλων, ο διάσημος ηθοποιός. Ο ηθοποιός έγραψε στην ανάρτησή του: «Μία μέρα τη φορά. 49 χρόνια. Η ζωή είναι σε εξέλιξη».

