Jennifer Lopez: Η νέα της ταινία «Unstoppable» και τα λόγια των γονιών της

Η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) έχει χαράξει μία λαμπρή καριέρα ως τραγουδίστρια, ηθοποιός και επιχειρηματίας.

Η βραβευμένη καλλιτέχνιδα η οποία ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, αποδίδει τη δική της επιτυχία στους γονείς της, οι οποίοι μέσα από την ενθάρρυνσή τους, βρήκε τη δύναμη να πιστέψει στον εαυτό της και να ακολουθήσει τα όνειρά της.

Σε συνέντευξή της στους Radio Times με αφορμή τη νέα της ταινία με τίτλο «Unstoppable», θυμήθηκε μία από τις πολύτιμες συμβουλές που της είχαν δώσει.

«Όταν ήμουν παιδί, ήμουν αθλήτρια. Έτρεχα στίβο», δήλωσε η σταρ. «Ήμουν από εκείνα τα παιδιά που ήθελαν να πετύχουν κάτι με κάποιον τρόπο, οπότε υπήρχε πάντα μια φωνή στο μυαλό μου. Στην πραγματικότητα ήταν η φωνή της μητέρας μου και του πατέρα μου που έλεγε: "Mπορείς να κάνεις τα πάντα. Αν θέλεις να γίνεις Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μπορείς να γίνεις Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών". Και τους πίστευα», συμπλήρωσε.

Στη νέα της ταινία με τίτλο «Unstoppable» που σκηνοθετεί ο Γουίλιαμ Γκόλντενμπεργκ (William Goldenberg), υποδύεται την Judy Robles την μητέρα του τρεις φορές πρωταθλητή πάλης Anthony Robles ο οποίος γεννήθηκε με ένα πόδι. Συμπρωταγωνιστεί ο Τζαρέλ Τζερόμ (Jharrel Jerome) που υποδύεται τον πρωταθλητή του Arizona State University και οι Μπόμπι Καναβάλε (Bobby Cannavale), Μάικλ Πένια (Michael Peña) και Ντον Τσιντλ (Don Cheadle).

«Όταν υποδύεσαι ένα υπαρκτό πρόσωπο, κάτι που έχω κάνει αρκετές φορές, υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ του να κάνεις μια μίμηση και του να απορροφάς την ουσία του ανθρώπου αυτού», συνέχισε η Λόπεζ.

«Κρατούσα σημειώσεις σε ένα μεγάλο ντοσιέ, το οποίο γινόταν όλο και μεγαλύτερο όσο προχωρούσαμε στα γυρίσματα».

Το αθλητικό δράμα προβάλλει και τον προσωπικό αγώνα της μητέρας η οποία βασανιζόταν για την αναπηρία του γιου της.

«Ένιωθε ότι ήταν δικό της λάθος που γεννήθηκε έτσι. Ακόμα και σήμερα, δεν ξέρουν πραγματικά γιατί γεννήθηκε με ένα πόδι - εκείνη το κουβαλούσε σε όλη της τη ζωή», ανέφερε η Λόπεζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

