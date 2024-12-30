Τα 17 χρόνια κοινής τους πορείας γιόρτασαν ο Μπρους Γουίλις και η σύζυγός του, Emma Heming Willis, η οποία έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ίδια, η φετινή τους επέτειος είναι πολύ διαφορετική από τις άλλες, καθώς ο ενθουσιασμός έχει αντικατασταθεί από ένα «κενό στο στομάχι» λόγω των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει ο ηθοποιός.

«17 χρόνια από εμάς. Οι επέτειοι συνήθιζαν να φέρνουν ενθουσιασμό, τώρα για να είμαι ειλικρινής, αναστατώνουν όλα μου τα συναισθήματα, αφήνοντας ένα βάρος στην καρδιά μου και ένα κενό στο στομάχι μου. Δίνω στον εαυτό μου 30 λεπτά για να σκεφτώ το “γιατί αυτός, γιατί εμείς”, για να νιώσω τον θυμό και τη θλίψη. Μετά το διώχνω αυτή τη σκέψη και επιστρέφω σε αυτό που είναι. Και τι είναι… Είναι αγάπη άνευ όρων. Νιώθω ευλογημένη που τη γνωρίζω και είναι εξαιτίας του. Θα τα έκανα όλα ξανά και ξανά στο λεπτό», έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram, συνοδεύοντας το συγκινητικό της κείμενο με μια κοινή τους φωτογραφία από το παρελθόν, όταν πόζαραν μέσα στη θάλασσα, με φόντο το ηλιοβασίλεμα.

Ο ηθοποιός έχει διαγνωστεί με μετωποκροταφική άνοια και αφασία και έχει αποσυρθεί από την υποκριτική, αντιμετωπίζοντας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας το πρόβλημα υγείας του και έχοντας την αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση των κοντινών του ανθρώπων.

