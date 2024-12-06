Amber Heard: Έγκυος στο δεύτερο παιδί της – Δηλώνει πανευτυχής…

Η πρώην σύζυγος του Johnny Depp, Amber Heard, περιμένει το δεύτερο παιδί της. Η ηθοποιός του «Aquaman» είναι πανευτυχής που βλέπει την οικογένειά της να μεγαλώνει, δήλωσε ο εκπρόσωπός της στο «People».
«Διανύει τους πρώτους μήνες στην εγκυμοσύνη της, οπότε δεν θα θέλαμε να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο. Αρκεί να πούμε ότι η Amber είναι χαρούμενη τόσο για την ίδια όσο και για την Oonagh Paige (την κόρη της)», πρόσθεσε ο εκπρόσωπός της.
Η ηθοποιός έχει ήδη μια κορούλα, την Oonagh Paige, ηλικίας τριών ετών. Το παιδί γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2021. Η 38χρονη ηθοποιός ήταν παντρεμένη με τον πρωταγωνιστή των «Πειρατών της Καραϊβικής», Τζόνι Ντεπ, από το 2015 έως το 2017. Το 2022 ενεπλάκησαν σε μια πολύκροτη δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση. Σήμερα η Άμπερ Χερντ έχει αλλάξει κεφάλαιο στη ζωή της και πλέον μένει μόνιμα στην Ισπανία. Η ξανθιά σταρ φαίνεται να είναι ανύπαντρη μετά τον χωρισμό της από τον Ντεπ. Η τελευταία της σχέση ήταν με την κινηματογραφίστρια Bianca Butti. Στο παρελθόν έχει ερωτευτεί τον Elon Musk και τον Vito Schnabel.
Η Χερντ, που κατάγεται από το Τέξας, έγινε γνωστή από τις ταινίες της «The Rum Diary», «Drive Angry», «Zombieland» και «Aquaman».
Η δίκη της το 2022 με τον Depp έγινε πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφημερίδες. Η ηθοποιός κλήθηκε να πληρώσει στον Ντεπ 10 εκατ. δολάρια ως αποζημίωση και 350.000 δολάρια ως ποινική αποζημίωση - την οποία υποστήριξε ότι δεν είχε. Πέρυσι η Άμπερ δήλωσε στο «Deadline» ότι η καριέρα της δεν θα αμαυρωθεί από την προσωπική της ζωή.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.