Amber Heard: Έγκυος στο δεύτερο παιδί της – Δηλώνει πανευτυχής…

Η πρώην σύζυγος του Johnny Depp, Amber Heard, περιμένει το δεύτερο παιδί της. Η ηθοποιός του «Aquaman» είναι πανευτυχής που βλέπει την οικογένειά της να μεγαλώνει, δήλωσε ο εκπρόσωπός της στο «People».

«Διανύει τους πρώτους μήνες στην εγκυμοσύνη της, οπότε δεν θα θέλαμε να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο. Αρκεί να πούμε ότι η Amber είναι χαρούμενη τόσο για την ίδια όσο και για την Oonagh Paige (την κόρη της)», πρόσθεσε ο εκπρόσωπός της.

Η ηθοποιός έχει ήδη μια κορούλα, την Oonagh Paige, ηλικίας τριών ετών. Το παιδί γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2021. Η 38χρονη ηθοποιός ήταν παντρεμένη με τον πρωταγωνιστή των «Πειρατών της Καραϊβικής», Τζόνι Ντεπ, από το 2015 έως το 2017. Το 2022 ενεπλάκησαν σε μια πολύκροτη δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση. Σήμερα η Άμπερ Χερντ έχει αλλάξει κεφάλαιο στη ζωή της και πλέον μένει μόνιμα στην Ισπανία. Η ξανθιά σταρ φαίνεται να είναι ανύπαντρη μετά τον χωρισμό της από τον Ντεπ. Η τελευταία της σχέση ήταν με την κινηματογραφίστρια Bianca Butti. Στο παρελθόν έχει ερωτευτεί τον Elon Musk και τον Vito Schnabel.

Η Χερντ, που κατάγεται από το Τέξας, έγινε γνωστή από τις ταινίες της «The Rum Diary», «Drive Angry», «Zombieland» και «Aquaman».

Η δίκη της το 2022 με τον Depp έγινε πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφημερίδες. Η ηθοποιός κλήθηκε να πληρώσει στον Ντεπ 10 εκατ. δολάρια ως αποζημίωση και 350.000 δολάρια ως ποινική αποζημίωση - την οποία υποστήριξε ότι δεν είχε. Πέρυσι η Άμπερ δήλωσε στο «Deadline» ότι η καριέρα της δεν θα αμαυρωθεί από την προσωπική της ζωή.



