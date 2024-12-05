Έμιλι Μπλαντ: Θα ήθελα να ανακαλύψω πόσους τρελούς ανθρώπους έχω μέσα μου

Η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός Έμιλι Μπλαντ (Emily Blunt) άφησε να εννοηθεί ότι το σίκουελ της αγαπημένης ταινίας του 2006 «The Devil Wears Prada», που θα την επανενώσει με την Μέριλ Στριπ (Meryl Streep) και τον κουνιάδο της Στάνλεϊ Τούτσι (Stanley Tucci), θα μπορούσε να είναι στα σκαριά.

«Υπάρχουν φήμες, υπάρχουν πράγματα που εξελίσσονται, ωστόσο δεν ξέρω αν μπορώ να επιβεβαιώσω κάτι...Αλλά θα χαρούμε όλοι να συνεργαστούμε ξανά», δήλωσε η σταρ από το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ερυθράς Θάλασσας (RSIFF) που ανοίγει σήμερα τις πύλες του στη Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας με την ταινία «The Tale of Daye's Family» του Καρίμ Σενάγουι (Karim Shenawi).

Στη συνέχεια όταν ρωτήθηκε για τους ρόλους που θα ήθελε να υποδυθεί είπε: «Θα ήθελα να μην επαναλαμβάνομαι. Προτιμώ να ανακαλύψω πόσους τρελούς ανθρώπους έχω μέσα μου» γνωστοποίησε η σταρ υπογραμμίζοντας ότι αναζητά «μοναδικές φωνές» «τολμηρές και άγριες ιδέες» στα σενάρια και «υπερβολικά μπλεγμένους χαρακτήρες».

«Μόλις είδα την «Emilia Pérez». Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που έβλεπα. Και δεν μπορείς να το χαρακτηρίσεις μιούζικαλ...είναι μια εντελώς μοναδική εμπειρία» εξήγησε.

Η Μπλαντ αναφέρθηκε και στην περσινή περίοδο με τις απονομές βραβείων και διακρίσεων για το «Oppenheimer» περιγράφοντάς την «δύσκολη αλλά ευχάριστη».

«Γνωρίζαμε ότι ήμασταν σε μια από τις ανεπανάληπτες ταινίες και όταν το γνωρίζεις είσαι τόσο περήφανος που είσαι εκεί» τόνισε. «Είναι λίγο θολό, αλλά θυμάμαι τη χαρά πάνω σε ο,τιδήποτε προκλητικό συνέβη τη βραδιά των Όσκαρ».

Η ηθοποιός είναι ένα από τα Χολιγουντιανά ονόματα που θα εμφανιστούν στο Φεστιβάλ όπως οι Βαϊόλα Ντέιβις (Viola Davis), Μισέλ Γιο (Michelle Yeoh), Μάικλ Ντάγκλας (Michael Douglas), Πριγιάνκα Τσόπρα (Priyanka Chopra), Σίνθια Ερίβο (Cynthia Erivo), 'Αντριου Γκάρφιλντ (Andrew Garfield), Μπρένταν Φρέιζερ (Brendan Fraser), Σάρα Τζέσικα Πάρκερ (Sarah Jessica Parker) και Τζέρεμι Ρένερ (Jeremy Renner).

Σύμφωνα με το Deadline, το 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ερυθράς Θάλασσας θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

