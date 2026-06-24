Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο ξέρει πώς να τραβάει τα βλέμματα, ειδικά όταν πρόκειται για τη Βραζιλία και το Μουντιάλ. Το διάσημο μοντέλο μπήκε σε ρυθμούς Παγκοσμίου Κυπέλλου και έστειλε το δικό της μήνυμα στήριξης στη «Σελεσάο», λίγο πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Σκωτία.

Με τη γνώριμη ενέργεια και το καλοκαιρινό της ταμπεραμέντο, η Βραζιλιάνα καλλονή εμφανίστηκε σε βίντεο γεμάτο χρώμα, κίνηση και… ποδοσφαιρική διάθεση, αποδεικνύοντας πως παραμένει ένα από τα πιο λαμπερά «γούρια» της εθνικής της ομάδας. Άλλωστε, η Αλεσάντρα έχει δείξει πολλές φορές την αγάπη της για τη Βραζιλία, στηρίζοντας δημόσια την ομάδα σε μεγάλες διοργανώσεις.

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Η εμφάνισή της δεν πέρασε απαρατήρητη, με τους θαυμαστές της να σχολιάζουν τόσο το πάθος της για το ποδόσφαιρο όσο και την εντυπωσιακή της σιλουέτα. Με φόντο το Μουντιάλ, η Αμπρόσιο έδωσε τον δικό της ρυθμό πριν από τον αγώνα, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τη θερμοκρασία στα social media.

Η Βραζιλία αντιμετωπίζει τη Σκωτία για τον όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες. Για τους Βραζιλιάνους, κάθε ματς σε Μουντιάλ είναι κάτι παραπάνω από αγώνας: είναι γιορτή, πάθος και εθνική υπόθεση.

Και η Αλεσάντρα Αμπρόσιο φρόντισε να θυμίσει, με τον δικό της τρόπο, πως όταν παίζει η Βραζιλία, όλη η χώρα -και οι πιο διάσημοι εκπρόσωποί της- ζει στον ίδιο ρυθμό.

Πηγή: skai.gr

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