Μπρούκλιν-Νίκολα: Η επέτειος αρραβώνα και η νέα «αιχμή» για την οικογένεια Μπέκαμ

Έξι χρόνια έχουν περάσει από την ημέρα που ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έκανε πρόταση γάμου στη Νίκολα Πελτζ και το ζευγάρι θέλησε να γιορτάσει την επέτειο του αρραβώνα του με δημόσιες ερωτικές εξομολογήσεις στα social media.

Ο μεγαλύτερος γιος του Ντέιβιντ και της Βικτόρια Μπέκαμ ανέβασε στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία με τη σύζυγό του, στην οποία οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί, συνοδεύοντάς τη με ένα ιδιαίτερα τρυφερό μήνυμα. Ο 27χρονος έγραψε πως πριν από έξι χρόνια ζήτησε από την «καλύτερή του φίλη» να τον παντρευτεί, χαρακτηρίζοντας τη Νίκολα «όλη του την καρδιά».

Στην ανάρτησή του, ο Μπρούκλιν ανέφερε ότι κάθε μέρα μαζί της μοιάζει με «την καλύτερη περιπέτεια» και πως ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει ότι μοιράζεται τη ζωή του μαζί της. «Σε αγαπώ περισσότερο απ’ όσο μπορούν να πουν οι λέξεις», έγραψε, με τη Νίκολα να απαντά στα σχόλια με αντίστοιχα θερμά λόγια, αποκαλώντας τον «κόσμο», «στήριγμα» και «αδελφή ψυχή» της.

Λίγες ώρες αργότερα, η 31χρονη ηθοποιός έκανε και τη δική της ανάρτηση, γράφοντας πως δεν μπορεί να πιστέψει ότι έχουν περάσει έξι χρόνια από τον αρραβώνα τους. Η ίδια σημείωσε ότι αισθάνεται σαν να γνωρίζει τον Μπρούκλιν όλη της τη ζωή και τον περιέγραψε ως τον πιο ευγενικό άνδρα που έχει γνωρίσει.

Οι αναρτήσεις του ζευγαριού ήρθαν σε μια περίοδο που η ένταση ανάμεσα στον Μπρούκλιν και την οικογένεια Μπέκαμ φαίνεται να βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, η Νίκολα Πελτζ φάνηκε να αφήνει νέα αιχμή μέσα από ένα αινιγματικό story στο Instagram, λίγες ώρες μετά τις αναρτήσεις του Ντέιβιντ και της Βικτόρια για τη Γιορτή του Πατέρα.

Η Νίκολα μοιράστηκε μια φράση για τη συγχώρεση και τον χρόνο, η οποία έγραφε: «Συγχώρεσε τον εαυτό σου που δεν γνώριζες νωρίτερα αυτό που μόνο ο χρόνος μπορούσε να σου διδάξει». Το μήνυμα ερμηνεύτηκε από αρκετούς ως έμμεση αναφορά στην οικογενειακή ρήξη με τους Μπέκαμ, αν και η ίδια δεν κατονόμασε κανέναν.

Η νέα φημολογία ξέσπασε μετά την ανάρτηση του Ντέιβιντ Μπέκαμ για τη Γιορτή του Πατέρα, στην οποία συμπεριέλαβε παλιές φωτογραφίες με τον Μπρούκλιν, αλλά και στιγμιότυπα με όλα του τα παιδιά.

Παρότι ο Μπρούκλιν δεν σχολίασε δημόσια τις αναρτήσεις, πηγές που επικαλούνται τα βρετανικά μέσα υποστηρίζουν ότι ενοχλήθηκε, καθώς φέρεται να έχει ζητήσει από την οικογένειά του να μην τον εμπλέκει σε δημόσιες αναφορές. Το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές παραμένει τεταμένο, με τα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για βαθιά ρήξη που κρατά εδώ και μήνες.

Ο Μπρούκλιν και η Νίκολα παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2022 σε μια πολυτελή τελετή στην οικογενειακή έπαυλη των Πελτζ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Τρία χρόνια αργότερα, το ζευγάρι ανανέωσε τους όρκους του στη Νέα Υόρκη, χωρίς να είναι παρούσα η οικογένεια Μπέκαμ, γεγονός που τροφοδότησε ακόμη περισσότερο τις φήμες περί αποξένωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.