Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο απόλαυσε λίγες ημέρες ξεκούρασης σε μια ειδυλλιακή παραλία στις αρχές Ιανουαρίου. Το διάσημο μοντέλο εμφανίστηκε φορώντας ένα εντυπωσιακό μπικίνι από τη συλλογή GAL Floripa, τη μάρκα μαγιό που δημιούργησε μαζί με την αδελφή της, Αλίνα Αμπρόσιο, και την καλύτερή της φίλη.

Η 44χρονη καλλονή βρισκόταν στη Βραζιλία με δύο στενές φίλες της, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα. Λίγους μήνες νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο, είχε μαγνητίσει τα βλέμματα φορώντας ένα μικροσκοπικό λευκό μπικίνι μετά την επιστροφή της στην πασαρέλα της Victoria’s Secret, ενώ είχε εμφανιστεί και στην ταινία «Daddy’s Home 2». Σε πρόσφατη εμφάνισή της στην παραλία του Μαλιμπού, η φίλη της Σίντι Κρόφορντ και της Χάιντι Κλουμ, απόλαυσε τον ήλιο και τη θάλασσα σε χαλαρή διάθεση.

Ένας μεγάλος έρωτας με τον Μπακ Πάλμερ

Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο εθεάθη επίσης να φιλά τρυφερά τον σύντροφό της, Μπακ Πάλμερ, έναν επιτυχημένο σχεδιαστή κοσμημάτων με τον οποίο διατηρεί σχέση εδώ και έναν χρόνο. Σε λεζάντα φωτογραφίας της, η σταρ έγραψε χαρακτηριστικά: «Όσο καλύτερα γίνεται».

Σύμφωνα με πηγή της «Daily Mail», η σχέση τους εξελίσσεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: «Είναι πολύ σοβαροί και τρελά ερωτευμένοι. Δεν ήταν ποτέ πιο ευτυχισμένη. Έχει μεγάλη αίσθηση περιπέτειας και λατρεύει να δοκιμάζει νέα πράγματα, κάτι που τους κάνει ιδανικό ζευγάρι». Μάλιστα, δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο γάμου στο μέλλον: «Δεν είναι αντίθετη στο να παντρευτεί. Είναι ανοιχτή, οπότε ποιος ξέρει; Ίσως να ακούσουμε σύντομα γαμήλιες καμπάνες».

Το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του στο Instagram τον Δεκέμβριο του 2024, όταν η Αμπρόσιο δημοσίευσε ένα συγκινητικό αφιέρωμα για τα γενέθλια του Πάλμερ. Η πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι έγινε στο πάρτι του Art Basel, στο Μαϊάμι.

Το παρελθόν, τα παιδιά και το μέλλον

Πηγές αναφέρουν ότι η Αλεσάντρα ελπίζει να μείνει με τον Μπακ Πάλμερ «για όλη της τη ζωή», καθώς αισθάνεται πως έχουν μια βαθιά και ουσιαστική σύνδεση. «Πιστεύει πραγματικά στον έρωτα και νιώθει ότι επιτέλους τον βρήκε», ανέφερε χαρακτηριστικά η πηγή.

Η ίδια έχει περάσει αρκετές δυσκολίες στις προηγούμενες σχέσεις της, καθώς, όπως αποκαλύπτεται, κάποιοι σύντροφοι ζήλευαν τη φήμη και την οικονομική της επιτυχία. Ο Πάλμερ, όμως, τη στηρίζει απόλυτα και μάλιστα δημιουργεί για εκείνη μοναδικά κοσμήματα. Στο παρελθόν, ο Μπακ Πάλμερ ήταν παντρεμένος με το μοντέλο Άσλεϊ Χαρτ, ενώ η Αλεσάντρα Αμπρόσιο ήταν αρραβωνιασμένη με τον Αμερικανό επιχειρηματία, Τζέιμι Μαζούρ, από το 2008 έως το 2018. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά: την Άνια, 16 ετών, και τον Νόα, 12 ετών.

Πηγή: skai.gr

