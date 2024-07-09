Η πολύκροτη δίκη του αστέρα του Χόλιγουντ, Άλεκ Μπάλντουιν, για τον θάνατο από πυροβολισμό της κινηματογραφίστριας Χαλίνα Χάτσινς (Halyna Hutchins) στα γυρίσματα του «Rust» τον Οκτώβριο του 2021, αναμένεται να ξεκινήσει σήμερα στις ΗΠΑ.

Έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια από τότε που η Halyna Hutchins έχασε τη ζωή της όταν ένα όπλο που κρατούσε ο ηθοποιός εκπυρσοκρότησε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο Νέο Μεξικό. Ο 66χρονος Μπάλντουιν κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 18 μηνών αν καταδικαστεί.

Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος και έχει καταθέσει ότι δεν γνώριζε ότι το όπλο περιείχε μια αληθινή σφαίρα. Είναι η δεύτερη φορά που το σώμα ενόρκων παραπέμπει τον Άλεκ Μπάλντουιν για τον θάνατο της Halyna Hutchins. Ο ηθοποιός κατηγορήθηκε -αρχικά- για δύο κατηγορίες ανθρωποκτονίας εξ αμελείας στις 31 Ιανουαρίου 2023 και οι κατηγορίες αποσύρθηκαν αργότερα τον Απρίλιο του 2023. Ο ηθοποιός εμφανίστηκε χθες στο δικαστήριο και η δίκη πραγματοποιείται σε Δικαστήριο του Νέου Μεξικού στη Σάντα Φε.

Alec Baldwin's Rust shooting trial begins today - here are the key things you need to know



🔗 https://t.co/6XYIV5wdLI — Sky News (@SkyNews) July 9, 2024

Γεννημένος ως Alexander Rae Baldwin, ο 66χρονος ηθοποιός έχει άλλα τρία αδέλφια, τα οποία ασχολήθηκαν, επίσης, με την υποκριτική. Μετά από εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές όπως η αμερικανική σαπουνόπερα «Knots Landing», αναδείχθηκε σε μεγάλο αστέρι του κινηματογράφου στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του '90 σε ταινίες όπως «Beetlejuice», «The Hunt For Red October», «Glengarry Glen Ross» και «A Streetcar Named Desire».

Είναι παντρεμένος με τη σύζυγό του, Hilaria, από το 2012 και το ζευγάρι έχει επτά μικρά παιδιά. Έχει επίσης μια μεγαλύτερη κόρη, την Ireland Baldwin, με την πρώην σύζυγό του Kim Basinger.

