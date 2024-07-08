Η Kylie Jenner παίζει με το κοχύλι στην άμμο

Ξετρέλανε τα σόσιαλ μίντια η Kyllie Jenner λανσάροντας τη νέα της συλλογή με μαγιό για τις ανάγκες της οποίας, παίζει με ένα κοχύλι στην άμμο.

Το μικροσκοπικό κοραλί μπικίνι προκάλεσε χαμό και έχει γίνει viral στο instagram αφού πλήθος θαυμαστών να έσπευσε να αποθεώσει τις καμπύλες της διάσημης τηλεπερσόνας ενώ δεν έλειψαν φυσικά και τα σχόλια των «κακοπροαίρετων» που την παρακινούν να προωθήσει το περιεχόμενο της φωτογράφησης αυτής σε πλατφόρμα για άλλου ύφους περιεχόμενο. (only fans).

Το Σάββατο που μας πέρασε η 26χρονη Kylie, παρουσίασε την 8η συλλογή της από το μπραντ Khy περπατώντας σε μια αμμώδη έρημο με το ιδιαιτέρως σέξι βίντεο της παρουσίασης να δημοσιεύεται στο Instagram.

Το βίντεο ξεκίνησε με ένα κοντινό πλάνο της σταρ των Kardashians να κρατά ένα λευκό κοχύλι με τα μαύρα μαλλιά της να λικνίζονται στον ζεστό αέρα.

Στο δεύτερο κλιπ, η Kylie περπάτησε στην άμμο με καουμπόικες μπότες και μικροσκοπικό καφέ μπικίνι.

Στη συνέχεια, σήκωσε το κεφάλι της στον ηλιόλουστο γαλάζιο ουρανό φορώντας ένα βαθύ κόκκινο μπικίνι με ένα λεπτό ασορτί φόρεμα από πάνω και ένα μαντήλι με σχέδια να καλύπτει τα μαλλιά της.

Πηγή: skai.gr

