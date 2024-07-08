Η Jennifer Lopez δημοσίευσε στο Instagram ένα παλιό της τραγούδι, με στίχους γεμάτους υπονοούμενα για τον Ben Affleck. Πρόκειται για το «Cambia el Paso», το οποίο κυκλοφόρησε το 2021.

Στο throwback clip, η καλλιτέχνιδα εντυπωσιάζει καθώς κυλιέται παιχνιδιάρικα σε μια παραλία με ένα εντυπωσιακό μπουστάκι και τζιν σορτς.

Αυτοί είναι οι στίχοι του τραγουδιού: «Η ζωή της είναι καλύτερη τώρα χωρίς αυτόν... Δεν χρειάζεται κανέναν για να είναι καλά… Δεν αποτυγχάνει, δεν αποτυγχάνει». Σε άλλο σημείο το τραγούδι αναφέρει: «Δεν του αξίζει να την έχει στην αγκαλιά του…».

Το ζευγάρι -που δεν έχει φωτογραφηθεί μαζί εδώ και σχεδόν ένα μήνα- βρίσκεται στο επίκεντρο φημών περί χωρισμού. Πριν από λίγες ημέρες, δημοσίευμα-βόμβα υποστήριζε ότι ο γάμος της με τον Affleck έχει τελειώσει εδώ και μήνες. Η 54χρονη Λόπεζ και ο σκηνοθέτης του «Argo» έχουν χωρίσει από τον Μάρτιο, σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο «Page Six».

Πηγή: skai.gr

