Αίθρα Λυκουρέζου: «Έπινα πολύ, δεν είχα αγάπη»

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη προχώρησε η Αίθρα Λυκουρέζου, κόρη της Ζωής Λάσκαρη και του Αλέξανδρου Λυκουρέζου.

Η Αίθρα, που τα προηγούμενα χρόνια ήταν ευρέως γνωστή ως «Αννα Μαρία» μίλησε ανοιχτά στον Alpha, για την προσωπική της ζωή, την πορεία της μέσα από δυσκολίες, τις σχέσεις της με τους γονείς της, καθώς και τη στάση της απέναντι στο μέλλον.

Από την αρχή, ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να αναφερθεί σε θέματα που αφορούν την αδελφή της, Μάρθα Κουτουμάνου, τονίζοντας πως είναι ένα θέμα που δε θέλει να το συζητήσει καθόλου.

Παρότι, δήλωσε, πως ήταν βέβαιη πως θα ερωτηθεί περί αυτού, δεν επιθυμεί να συζητά τα οικογενειακά της στην τηλεόραση.

Πάντως, φαίνεται πως δεν αποκλείει μια συμφιλίωση στο μέλλον.

«Η ζωή έχει μια ροή, τα πράγματα εξελίσσονται. Σήμερα είμαστε έτσι, αύριο κάπως αλλιώς».

Όσον αφορά το γεγονός πως πριν λίγο καιρό ξεκίνησε να συστήνεται και ως Αίθρα, εξήγησε πως τα τελευταία χρόνια έχει αποφασίσει να χρησιμοποιεί και αυτό το όνομα λόγω της αγάπης της για την αρχαιολογία.

Ειδικότερα, σχολίασε πως το αγαπά ιδιαιτέρως αν και πολλοί τη φωνάζουν ακόμα «Μαρία Ελένη».

Μάλιστα, ανέφερε πως η μητέρα της είχε δώσει τρία ονόματα: Μαρία Ελένη Ζωή.

«Ο πατέρας μου με φωνάζει ακόμα έτσι. Δεν έχω αλλάξει τελείως τα ονόματά μου», εξήγησε.

Σε ερώτηση για την οικογένεια και το γάμο, μίλησε για την ανάγκη της να νιώθει ελεύθερη. Δεν ξαναπαντρεύτηκε μετά τον σύντομο γάμο της με τον Απόστολο Γκλέτσο, γιατί, όπως είπε είναι πολύ ανεξάρτητο άτομο.

«Δεν μπορώ τα όρια, πιέζομαι. Θέλω να νιώθω ελεύθερη. Δεν μπορώ να οργανώνω πράγματα, θέλω όλα να τα κανονίζω τελευταία στιγμή».

Παραδέχτηκε ωστόσο πως βρίσκεται σε σχέση τον τελευταίο χρόνο και είναι καλά, αλλά δε θέλει να κάνει μακροπρόθεσμα σχέδια.

«Δε θέλω να σκέφτομαι μελλοντικά, γιατί μετά τον θάνατο της μητέρας μου είδα ότι δεν μπορείς να προγραμματίζεις τίποτα στη ζωή. Πρώτα θέλω να είμαι καλά εγώ και μετά με τον άνθρωπο που είμαι μαζί».

Η συζήτηση δε θα μπορούσε να μην πάει και στις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στη ζωή της.

«Η μητέρα μου ήταν πολύ πληγωμένος άνθρωπος, ήταν ορφανή. Δεν πρόλαβα να της πω όσα ήθελα. Ο πατέρας μου ήταν απών. Είχα πολύ θυμό και πόνο μαζί του. Δε συμφωνώ σε πολλά πράγματα που έχει κάνει στη ζωή του, όμως με στηρίζει. Αυτό δεν είναι οικογένεια;», είπε συγκινημένη.

Η Αίθρα, αναφέρθηκε επίσης με ειλικρίνεια στις εξαρτήσεις της από ουσίες και το αλκοόλ, τις οποίες κατάφερε να ξεπεράσει πριν από 22 χρόνια.

«Έπινα πάρα πολύ. Ευτυχώς που δεν υπήρχαν τα social media. Αν έμενα σε αυτό, θα είχα άλλη εξέλιξη. Εμείς γιατί πίνουμε; Μας λείπει η αγάπη και η αγκαλιά», κατέληξε επισημαίνοντας πως όσον αφορά τη θεραπεία και τη στήριξη έχει δοκιμάσει τόσο ψυχοθεραπεία όσο κι άλλες ενεργειακές θεραπείες, αλλά δεν έχει μείνει κάπου γιατί δε θέλει να έχει μια “πατερίτσα” στη ζωή της.

«Η δύναμη όλων μας είναι μέσα μας», παρατήρησε.

