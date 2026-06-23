Καταρρέει τα τελευταία εικοσιτετράωρα η μετοχή της εταιρείας αεροδιαστημικής τεχνολογίας SpaceX του μεγιστάνα Ίλον Μασκ. Οι μετοχές της SpaceX κατέγραψαν πτώση για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από «την παρθενική εμφάνιση» της εταιρείας στο ταμπλό, με αποτέλεσμα να εξανεμιστεί το μεγαλύτερο μέρος των θεαματικών κερδών που σημειώθηκαν μετά την αρχική δημόσια προσφορά (IPO), ακριβώς τη στιγμή που η εταιρεία προχωρά στην πρώτη της έκδοση ομολόγων.

Η μετοχή της SpaceX έκλεισε τη Δευτέρα στα $154,63, σημειώνοντας ημερήσια πτώση περίπου 16%. Η τιμή αυτή βρίσκεται πλέον σε απόσταση αναπνοής από τα $150, που ήταν η τιμή έναρξης της διαπραγμάτευσης των μετοχών, επίπεδο που καθορίστηκε αφότου οι ανάδοχοι ολοκλήρωσαν τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών —αν και παραμένει ακόμη υψηλότερα από την τιμή των $135, στην οποία «κλείδωσε» η ίδια η IPO.

Σύμφωνα με το euronews, η ελεύθερη πτώση έχει εξαλείψει περισσότερα από 600 δισεκατομμύρια δολάρια (€524,2 δισ.) σε χρηματιστηριακή αξία μέσα σε τρεις ημέρες συνεδριάσεων, παρασύροντας την εταιρεία κάτω από τα επίπεδα αιχμής της, όταν και είχε ξεπεράσει την Amazon και, για λίγο, τη Microsoft σε όρους κεφαλαιοποίησης.

Η αποτίμησή της διαμορφώνεται πλέον λίγο πάνω από τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια (€1,74 τρισ.), κάτω από την Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), καθιστώντας τη την έβδομη εταιρεία σε αξία στον κόσμο.

Μετά το άνοιγμα γύρω στα $150 στις 12 Ιουνίου, οι μετοχές είχαν σκαρφαλώσει σχεδόν στα $226 έως τις 16 Ιουνίου, καταγράφοντας κέρδη ύψους περίπου δύο τρίτων, προτού καν η εταιρεία δημοσιεύσει τα πρώτα της οικονομικά αποτελέσματα ως εισηγμένη.

Αυτή τη στιγμή, η SpaceX διαπραγματεύεται πάνω από 30% χαμηλότερα από το ενδοσυνεδριακό της υψηλό (των περίπου $226) και μόλις 3% υψηλότερα από την τιμή ανοίγματός της.

Πηγή: skai.gr

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