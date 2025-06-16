Λογαριασμός
Συνάντηση… κορυφής για τον Al Pacino: Πήρε την ευχή από τον νέο Ποντίφικα (φωτό)

Ο διάσημος ηθοποιός συνάντησε τον Πάπα μαζί με τον Andrea Iervolino, τον Ιταλό παραγωγό πίσω από την ταινία «Maserati: The Brothers»

Al Pacino

Ο βετεράνος ηθοποιός Αλ Πατσίνο συναντήθηκε με τον νεοεκλεγέντα Ποντίφικα, Λέοντα ΙΔ', στο Βατικανό τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025. Ο Πατσίνο συνάντησε τον Πάπα μαζί με τον Andrea Iervolino, τον Ιταλό παραγωγό πίσω από το «Maserati: The Brothers», μια βιογραφική ταινία για τη θρυλική οικογένεια Maserati της Ιταλίας, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Πατσίνο, Άντονι Χόπκινς και Άντι Γκαρσία.

Ο Iervolino περιέγραψε τη συνάντηση ως μια στιγμή «βαθιάς πνευματικής και πολιτιστικής έμπνευσης, με επίκεντρο τις κοινές αξίες που βρίσκονται στην καρδιά τόσο της Καθολικής Εκκλησίας όσο και της ταινίας: την ενότητα της οικογένειας, την αγάπη, τη συμπόνια και τη σημασία της συμβολής στο κοινό καλό». 

Al Pacino

Και ο Ο Iervolino συνέχισε: «Αυτές οι αξίες, τις οποίες ο Πάπας Λέων ΙΔ' έχει τονίσει σταθερά στα πρόσφατα μηνύματά του προς τον κόσμο, συντονίζονται βαθιά με την ιστορία των αδελφών Maserati: μια οικογένεια της οποίας η κληρονομιά χτίστηκε όχι μόνο στην καινοτομία και την αριστεία, αλλά και στον βαθύ αμοιβαίο σεβασμό, την αλληλεγγύη και το κοινό όραμα».

Al Pacino

Al Pacino

Η ταινία «Maserati: The Brothers» ακολουθεί την κληρονομιά της οικογένειας Maserati, πρωτοπόρων της αυτοκινητοβιομηχανίας που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της βιομηχανίας πολυτελών σπορ αυτοκινήτων. 

TAGS: Πάπας Al Pacino
