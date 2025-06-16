Συνάντηση… κορυφής για τον Al Pacino: Πήρε την ευχή από τον νέο Ποντίφικα (φωτό)

Ο βετεράνος ηθοποιός Αλ Πατσίνο συναντήθηκε με τον νεοεκλεγέντα Ποντίφικα, Λέοντα ΙΔ', στο Βατικανό τη Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025. Ο Πατσίνο συνάντησε τον Πάπα μαζί με τον Andrea Iervolino, τον Ιταλό παραγωγό πίσω από το «Maserati: The Brothers», μια βιογραφική ταινία για τη θρυλική οικογένεια Maserati της Ιταλίας, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Πατσίνο, Άντονι Χόπκινς και Άντι Γκαρσία.

Ο Iervolino περιέγραψε τη συνάντηση ως μια στιγμή «βαθιάς πνευματικής και πολιτιστικής έμπνευσης, με επίκεντρο τις κοινές αξίες που βρίσκονται στην καρδιά τόσο της Καθολικής Εκκλησίας όσο και της ταινίας: την ενότητα της οικογένειας, την αγάπη, τη συμπόνια και τη σημασία της συμβολής στο κοινό καλό».

Και ο Ο Iervolino συνέχισε: «Αυτές οι αξίες, τις οποίες ο Πάπας Λέων ΙΔ' έχει τονίσει σταθερά στα πρόσφατα μηνύματά του προς τον κόσμο, συντονίζονται βαθιά με την ιστορία των αδελφών Maserati: μια οικογένεια της οποίας η κληρονομιά χτίστηκε όχι μόνο στην καινοτομία και την αριστεία, αλλά και στον βαθύ αμοιβαίο σεβασμό, την αλληλεγγύη και το κοινό όραμα».

Η ταινία «Maserati: The Brothers» ακολουθεί την κληρονομιά της οικογένειας Maserati, πρωτοπόρων της αυτοκινητοβιομηχανίας που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της βιομηχανίας πολυτελών σπορ αυτοκινήτων.

Papa Leone XIV riceve in udienza il cast del film “Maserati: The Brothers”, tra cui Al Pacino e il produttore Andrea Iervolino (Ph. Ufficio Stampa The Andrea Iervolino Company) pic.twitter.com/5qKoIOvvIL — Valentina DelloRusso (@ValeDelloRusso) June 16, 2025

Πηγή: skai.gr

