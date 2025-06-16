Η Sofia Vergara είναι σέξι και όποιος αντέξει… Η 52χρονη ηθοποιός «ανέβασε» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια σειρά από στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της φωτογράφισης του 2015 με την Annie Leibovitz για το «Vanity Fair». Η πρώτη φωτογραφία δείχνει τη Vergara γυμνή μέσα σε μια μπανιέρα, καλυμμένη από σαπουνάδες, καθώς ποζάρει για τη Leibovitz, η οποία στέκεται από πάνω της σε μια σκάλα για να τραβήξει τη φωτογραφία.

Σε άλλο σημείο του φωτογραφικού σετ, η ηθοποιός της σειράς «Modern Family» φοράει ένα σέξι κορμάκι με λεοπάρ μοτίβο και ασορτί γόβες. Η Sofia Vergara γνωρίζει πώς να αναδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα της, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνει και πολλά πράγματα. Γιατί είναι, απλά, η Sofia Vergara… Άλλα στιγμιότυπα δείχνουν την ηθοποιό να ετοιμάζεται στο καμαρίνι της πριν από τη φωτογράφιση.

Επίσης, η Vergara δημοσίευσε πρόσφατα σέξι στιγμιότυπα με τον εαυτό της να κάνει ηλιοθεραπεία τόπλες και όχι μόνο. Σε μια ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ηθοποιός απέδειξε ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός… «Το καλοκαίρι είναι εδώ», έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της.

Κόρη ενός αγρότη και μιας νοικοκυράς, η Βεργκάρα μεγάλωσε σε μια οικογένεια με πέντε αδέρφια, στην πόλη Μπαρανκίγια της Κολομβίας. Στα 17 της, ανακαλύφθηκε από έναν φωτογράφο στην παραλία της πατρίδας της, ο οποίος μεσολάβησε, ώστε να παίξει σε μια διαφήμιση της Pepsi. Το σποτ σημείωσε τεράστια επιτυχία σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.

Άρχισε να ασχολείται με το μόντελινγκ, ενώ συνέχισε τις σπουδές της Οδοντιατρικής, στο Πανεπιστήμιο της Κολομβίας. Στο μεταξύ, παντρεύτηκε τον παιδικό της έρωτα, Χοσέ Γκονσάλες, με τον οποίο στα 19 χρόνια της έγινε μητέρα στον γιο της, Μανόλο.



Πηγή: skai.gr

