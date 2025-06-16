Λογαριασμός
Γάμος -Υπερπαραγωγή: Ο γιος του Σόρος παντρεύτηκε τη βοηθό της Χίλαρι Κλίντον

Η Χούμα Αμπεντίν παντρεύτηκε τον Άλεξ Σόρος στο Χάμπτονς, την παραλιακή «Εκάλη» της Νέας Υόρκης - Παρόντες Κλίντον, Ομπάμα, Χάρις και Έντι Ράμα

Σόρος

Σε ένα ιδιαίτερα προστατευμένο και λαμπερό περιβάλλον στο Χάμπτονς της Νέας Υόρκης, η Χούμα Αμπεντίν, πρώην σύμβουλος της Χίλαρι Κλίντον, παντρεύτηκε τον Άλεξ Σόρος, γιο του δισεκατομμυριούχου Τζορτζ Σόρος.

Στον γάμο έδωσαν το «παρών» υψηλοί προσκεκλημένοι, ανάμεσά τους  οι Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον, η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις με τον σύζυγό της, η Νάνσι Πελόζι, ο ηγέτης της Γερουσίας Τσακ Σούμερ, καθώς και ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα με τη σύζυγό του Μισέλ.

Στο glam στοιχείο συνέβαλαν επίσης η Άννα Γουίντουρ της Vogue, η Νίκι Χίλτον Ρότσιλντ και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα.

Η αυστηρή ασφάλεια περιλάμβανε παρουσία πρακτόρων της Μυστικής Υπηρεσίας, ενώ οι υψηλοί καλεσμένοι μετακινούνταν με κομβόι από μαύρα SUV.

Η Χούμα Αμπεντίν εμφανίστηκε με δύο νυφικά σε διαφορετικές στιγμές της ημέρας. Ένα κομψό φόρεμα Givenchy με έμπνευση από την Audrey Hepburn και ένα ρομαντικό Erdem, στο οποίο ήταν κεντημένο το όνομα του πατέρα της στα αραβικά, κοντά στην καρδιά της. Ο Άλεξ Σόρος φορούσε σμόκιν σε κλασική γραμμή, συνδυασμένο με παπιγιόν και μαύρα λουστρίνια.

Σύμφωνα με τη Vogue, η τελετή περιλάμβανε συγκινητικές τοποθετήσεις από τη Χίλαρι Κλίντον, την Άννα Γουίντουρ και τον Έντι Ράμα, ενώ τη μουσική επένδυση ανέλαβαν οι θρυλικοί Boyz II Men με ζωντανή εμφάνιση.

Το δείπνο της πρόβας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο παραθαλάσσιο κτήμα της μητέρας του γαμπρού, Σούζαν Γουέμπερ, στο Shelter Island. Η δεξίωση έγινε σε κομψή λευκή τέντα με ζεστό φωτισμό, δύο μπαρ και μουσική από κουαρτέτο εγχόρδων. Το μενού επιμελήθηκε η διάσημη σεφ Μαρί Άιφελ.

Παρά τη δυνατή βροχή το πρωί του Σαββάτου, το κλίμα ήταν γιορτινό, με τους προσκεκλημένους να αστειεύονται για το εάν υπήρχε έστω και ένας Ρεπουμπλικανός ανάμεσά τους.

Η νύφη εμφανίστηκε με ένα κομψό, σαμπανιζέ φόρεμα με αέρινα μανίκια ενώ ο γαμπρός τη συνόδευε με ένα ανοικτό καφέ κοστούμι και παπούτσια στο ίδιο ύφος.

