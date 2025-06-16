Γάμος -Υπερπαραγωγή: Ο γιος του Σόρος παντρεύτηκε τη βοηθό της Χίλαρι Κλίντον

Σε ένα ιδιαίτερα προστατευμένο και λαμπερό περιβάλλον στο Χάμπτονς της Νέας Υόρκης, η Χούμα Αμπεντίν, πρώην σύμβουλος της Χίλαρι Κλίντον, παντρεύτηκε τον Άλεξ Σόρος, γιο του δισεκατομμυριούχου Τζορτζ Σόρος.

Στον γάμο έδωσαν το «παρών» υψηλοί προσκεκλημένοι, ανάμεσά τους οι Μπιλ και Χίλαρι Κλίντον, η αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις με τον σύζυγό της, η Νάνσι Πελόζι, ο ηγέτης της Γερουσίας Τσακ Σούμερ, καθώς και ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα με τη σύζυγό του Μισέλ.

Στο glam στοιχείο συνέβαλαν επίσης η Άννα Γουίντουρ της Vogue, η Νίκι Χίλτον Ρότσιλντ και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα.

Η αυστηρή ασφάλεια περιλάμβανε παρουσία πρακτόρων της Μυστικής Υπηρεσίας, ενώ οι υψηλοί καλεσμένοι μετακινούνταν με κομβόι από μαύρα SUV.

Alex Soros and Huma Abedin get married in the Hamptons, with guests including the Obama’s, Clinton’s, Kamala Harris, Chuck Schumer and Nancy Pelosi.



The son of notorious billionaire George Soros tied the knot with the former Hillary Clinton aide at the billionaire’s Hamptons… pic.twitter.com/KR5QcWwssw — Oli London (@OliLondonTV) June 15, 2025

Η Χούμα Αμπεντίν εμφανίστηκε με δύο νυφικά σε διαφορετικές στιγμές της ημέρας. Ένα κομψό φόρεμα Givenchy με έμπνευση από την Audrey Hepburn και ένα ρομαντικό Erdem, στο οποίο ήταν κεντημένο το όνομα του πατέρα της στα αραβικά, κοντά στην καρδιά της. Ο Άλεξ Σόρος φορούσε σμόκιν σε κλασική γραμμή, συνδυασμένο με παπιγιόν και μαύρα λουστρίνια.

Clinton insider Huma Abedin is marrying Alex Soros, heir to the Soros empire, in a Hamptons wedding crawling with leftist elites.



Obama there

The Clintons there

The agenda fully intact



You’re not invited but your future probably is 🎪🌎 pic.twitter.com/J09h1oUq77 — Clown World ™ 🤡 (@ClownWorld_) June 13, 2025

Σύμφωνα με τη Vogue, η τελετή περιλάμβανε συγκινητικές τοποθετήσεις από τη Χίλαρι Κλίντον, την Άννα Γουίντουρ και τον Έντι Ράμα, ενώ τη μουσική επένδυση ανέλαβαν οι θρυλικοί Boyz II Men με ζωντανή εμφάνιση.

Το δείπνο της πρόβας πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στο παραθαλάσσιο κτήμα της μητέρας του γαμπρού, Σούζαν Γουέμπερ, στο Shelter Island. Η δεξίωση έγινε σε κομψή λευκή τέντα με ζεστό φωτισμό, δύο μπαρ και μουσική από κουαρτέτο εγχόρδων. Το μενού επιμελήθηκε η διάσημη σεφ Μαρί Άιφελ.

🚨EXCLUSIVE PICS: While thousands of leftists protested Trump’s agenda across the country on Saturday, many top Democrats were celebrating the lavish wedding of former Hillary Clinton aide Huma Abedin and Alex Soros, the son of left-wing megadonor George Soros. https://t.co/kr0ySWZuvi pic.twitter.com/SKI6acVuf3 — Daily Caller (@DailyCaller) June 15, 2025

Παρά τη δυνατή βροχή το πρωί του Σαββάτου, το κλίμα ήταν γιορτινό, με τους προσκεκλημένους να αστειεύονται για το εάν υπήρχε έστω και ένας Ρεπουμπλικανός ανάμεσά τους.

Η νύφη εμφανίστηκε με ένα κομψό, σαμπανιζέ φόρεμα με αέρινα μανίκια ενώ ο γαμπρός τη συνόδευε με ένα ανοικτό καφέ κοστούμι και παπούτσια στο ίδιο ύφος.

