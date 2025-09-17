Adele: Υπογράφει συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων για την αυτοβιογραφία της

Η Adele φέρεται να έχει υπογράψει συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων λιρών για να γράψει μια αυτοβιογραφία στην οποία θα αποκαλύψει τα πάντα, μετά από χρόνια που αρνιόταν τις προτάσεις των εκδοτών. Η 37χρονη Αγγλίδα τραγουδίστρια έχει κερδίσει 16 Grammy, 12 BRIT Awards, ένα Όσκαρ, ένα Emmy κατά τη διάρκεια της, σχεδόν, 20χρονης καριέρας της.

Η καλλιτέχνιδα φέρεται να είναι έτοιμη να γράψει -επιτέλους- ένα βιβλίο που θα περιγράφει λεπτομερώς την πορεία της προς τη δόξα. Το βιβλίο θα αναφέρεται επίσης στην προσωπική της ζωή, από την παιδική της ηλικία και τη φοίτησή της στο BRIT School μέχρι την ερωτική της ζωή και το γεγονός ότι έγινε μητέρα.

Εκτός από το βιβλίο της, η Adele φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για να ξαναβγεί σε παγκόσμια περιοδεία και, ενδεχομένως, να κυκλοφορήσει νέα μουσική. «Οι εκδότες έχουν προσπαθήσει απεγνωσμένα να υπογράψουν συμβόλαιο με την Adele για να διηγηθεί την ιστορία της, αλλά εκείνη πάντα αρνιόταν», ανέφερε πηγή στην εφημερίδα «The Sun». «Τελικά είναι έτοιμη και θα είναι η Adele με τα δικά της λόγια, πέρα από τα πρωτοσέλιδα», πρόσθεσε ο ίδιος άνθρωπος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Adele κέρδισε το εντυπωσιακό ποσό των 21.500 λιρών το 2024 χάρη στις ρεκόρ-εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας και το Μόναχο. Οι τελευταίοι 12 μήνες συνέβαλαν στην αύξηση της περιουσίας της 36χρονης τραγουδίστριας κατά 170 εκατομμύρια λίρες, μετά την αποκάλυψη των λογαριασμών των διαφόρων εταιρειών της.

Το αξιοσημείωτο με τη δισκογραφική δουλειά της Adele είναι ότι κάθε δίσκος της τιτλοφορείται από ένα αριθμό, που είναι η ηλικία της όταν τον ηχογραφεί. Το 2008 το ντεμπούτο της άλμπουμ με τίτλο «19» φτάνει στην κορυφή των βρετανικών charts και περιλαμβάνει δημοφιλή τραγούδια όπως τα «Chasing Pavements» και «Make You Feel My Love».

Η καλλιτέχνις κατάφερε να επικρατήσει και να επιβάλλει το προσωπικό της στιλ σχεδόν παντού: στα τραγούδια που επέλεξε να ερμηνεύσει, στην εικόνα με την οποία πρωτοπαρουσιάστηκε στο κοινό, στο ύφος και με το χιούμορ που εκείνη ήθελε.

Τα τελευταία χρόνια, μετά το οδυνηρό διαζύγιο από τον πρώτο σύζυγό της, την απώλεια κιλών και το επαναλανσάρισμα της εικόνας της, η παχουλή κοπέλα από το Τότεναμ απελευθερώθηκε. Δεν φοβήθηκε την τηλεόραση, τη σκηνή, τις μεγάλες αρένες, δεν φοβήθηκε τις προσωπικές αποτυχίες και τα σχόλια και πάντα είχε ένα κομμάτι της ζωής της στη «σκιά», προστατεύοντας έτσι την οικογένεια και τον εαυτό της.

Πηγή: skai.gr

