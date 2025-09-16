Μάργκοτ Ρόμπι: Καυτό μπούστο και ατελείωτα πόδια «έκρυβε» η εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί (video-φωτό)

Η Μάργκοτ Ρόμπι (Margot Robbie) έκανε μια σέξι εμφάνιση στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας «A Big Bold Beautiful Journey», στη Νέα Υόρκη. Η ηθοποιός μας έδειξε το καυτό της μπούστο και τα ατελείωτα πόδια της με το αποκαλυπτικό ασπρόμαυρο φόρεμά της. Φωτογραφήθηκε στη Νέα Υόρκη για την προωθητική εκδήλωση της ταινίας, η οποία θα κυκλοφορήσει στις 19 Σεπτεμβρίου.

Η 35χρονη Μάργκοτ Ρόμπι πόζαρε, επίσης, με τον συμπρωταγωνιστή της, Κόλιν Φάρελ, ο οποίος έδειχνε κομψός με ένα ανοιχτό γκρι κοστούμι. Η απουσία της από τη βιομηχανία του θεάματος μετρά λιγότερο από έναν χρόνο κι αυτό γιατί η ηθοποιός έγινε μανούλα. Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο σύζυγός της, παραγωγός Τομ Άκερλι, υποδέχτηκαν στις 17 Οκτωβρίου 2024 το πρώτο τους παιδί, έναν γιο.

Η γνωριμία του ζευγαριού χρονολογείται από το 2013, στα γυρίσματα της ταινίας «Suite Française», ενώ ο γάμος τους έγινε τον Δεκέμβριο του 2016 στην Αυστραλία, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Παρά την τεράστια καριέρα της στο Χόλιγουντ, η Ρόμπι δηλώνει ότι πλέον ο πιο σπουδαίος της ρόλος είναι αυτός της μητέρας, κάτι που, όπως φαίνεται, έχει αλλάξει ριζικά τις προτεραιότητές της και έχει γεμίσει την καθημερινότητά της με αγάπη και πληρότητα.

«Προσπαθείς να το εξηγήσεις σε κάποιον που έχει παιδιά - δεν χρειάζεται. Και αν δεν έχει, ίσως απλώς είναι πολύ βαρετό να το ακούσει. Είναι το καλύτερο πράγμα», είχε δηλώσει η ίδια για τη μητρότητα.

