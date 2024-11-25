Μέσα στην κατάμεστη αίθουσα του εμβληματικού Caesars Palace, (4.000 θεατές) και σε συναισθηματικά φορτισμένη ατμόσφαιρα, η Βρετανίδα σούπερ σταρ Adele (Αντέλ) έδωσε την 100ή και τελευταία συναυλία της στο Λας Βέγκας το βράδυ του Σαββάτου.

Τον Ιούλιο η Adele είχε αποκαλύψει ότι σχεδιάζει να κάνει ένα μεγάλο διάλειμμα από τη μουσική μετά το Λας Βέγκας και η ώρα αυτή έφτασε.

Βίντεο δείχνουν την σταρ να συγκινείται κατά τη διάρκεια του τελευταίου σόου και να κλαίει καθώς αποχαιρετούσε τους θαυμαστές της. «Είμαι τόσο λυπημένη που τελείωσε, αλλά είμαι τόσο χαρούμενη που συνέβη, πραγματικά, πραγματικά είμαι», ανέφερε. «Θα μου λείψει τρομερά, θα μου λείψετε τρομερά. Δεν ξέρω πότε θα θελήσω να ξαναπαίξω», συμπλήρωσε.

Adele bids farewell to fans at the final night of her Vegas residency:



“I will miss you terribly. I don’t know when I’m going to perform again”



pic.twitter.com/m8AdF5X6W8 — Pop Base (@PopBase) November 24, 2024

«Το να τραγουδάς τέσσερις ώρες το Σαββατοκύριακο, ζωντανά, είναι πολύ. Είμαι ταλαιπωρημένη μετά από αυτές τις συναυλίες. Και παίρνω κάθε άτομο σε αυτό το δωμάτιο στην ψυχή μου, σας παίρνω μαζί μου στο σπίτι», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Η πολυβραβευμένη τραγουδίστρια ολοκλήρωσε έναν «μαραθώνιο» δύο ετών, με εμφανίσεις κάθε Σαββατοκύριακο, κατά τη διάρκεια των οποίων επικοινωνούσε με έναν ιδιαίτερο τρόπο με τους θαυμαστές της, μοιραζόμενη συχνά προσωπικές σκέψεις και συναισθήματα αλλά και επιπλήττοντας τους, όταν κάτι δεν της άρεσε στη συμπεριφορά τους.

After 100 nights, Adele successfully finishes her historic residency.



“Weekends With Adele” became one of the highest-grossing and highest-drawing residencies in Las Vegas history, making Adele one of their biggest acts of all-time.pic.twitter.com/E8UCYDNQTF — Adele Stats (@StatsAdele) November 24, 2024

Όλο αυτό το διάστημα, υπήρξαν αξιομνημόνευτες στιγμές που έκαναν το γύρο του διαδικτύου, με κορυφαία όταν τη συναυλία της παρακολούθησε πριν από μερικές εβδομάδες και η Σελίν Ντιόν (Celine Dion).

Οι δύο σταρ μοιράστηκαν μια συγκινητική αγκαλιά στον ίδιο χώρο όπου το 2003 η Ντιόν πραγματοποίησε τη δική της θρυλική εμφάνιση.

Adele has concluded her Vegas residency after two years. pic.twitter.com/zKAVbJm43m — Pop Crave (@PopCrave) November 24, 2024

Τον Ιούλιο, μιλώντας στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF η σταρ εξήγησε για ποιον λόγο θέλει να αποσυρθεί από την σκηνή: «Το ρεζερβουάρ μου είναι αρκετά άδειο αυτή τη στιγμή. Δεν έχω καθόλου σχέδια για νέα μουσική. Θέλω ένα μεγάλο διάλειμμα μετά από όλα αυτά και νομίζω ότι θέλω να κάνω άλλα δημιουργικά πράγματα μόνο για λίγο καιρό».

Επίσης πρόσθεσε ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους θέλει να απομακρυνθεί για λίγο είναι η δυσκολία της με τα φώτα της δημοσιότητας καθώς όπως εκμυστηρεύτηκε «μου λείπουν όλα όσα συνέβαιναν πριν γίνω διάσημη».

Πηγή: skai.gr

