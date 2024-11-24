Έγκυος στο πρώτο της παιδί με τον Machine Gun Kelly είναι η Μέγκαν Φοξ. Η Megan Fox ανακοίνωσε τα χαρμόσυνα νέα με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κρατώντας σε μία από τις φωτογραφίες ένα θετικό τεστ εγκυμοσύνης. Η ηθοποιός έχει ήδη τρία παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Μπράιαν Όστιν Γκριν, με τον οποίο χώρισε το 2020.

Είναι αλήθεια ότι μια λέξη έρχεται στο μυαλό μας όταν σκεφτόμαστε τη Μέγκαν Φοξ: σέξι. Είναι κάποια που φαίνεται ότι δεν φοβάται ποτέ να πει αυτό που σκέφτεται και δεν απολογείται για το ότι είναι ο εαυτός της. Είναι μια ταλαντούχα ηθοποιός που έχει αναλάβει διάφορους ρόλους και προκλήσεις. Ας ρίξουμε, λοιπόν, μια ματιά στην εκπληκτική «μεταμόρφωση» της στο πέρασμα των χρόνων.

Σε ηλικία 4 ετών απαίτησε από τη μαμά της να την αποκαλεί Ντόροθι

Η Φοξ μεγάλωσε στο Τενεσί. Ήξερε από τα παιδικά της χρόνια ότι ήταν γραφτό να ασχοληθεί με την υποκριτική. Όπως αποκάλυψε στους «New York Times», «ήθελα να γίνω ηθοποιός από την ηλικία των 2 ετών. Η μαμά μου είπε ότι ήταν το μόνο πράγμα που είπα ποτέ ότι ήθελα να κάνω. Όταν ήμουν 4 ή 5 ετών, παρακολούθησα τον ‘’Μάγο του Οζ’’ και για ένα χρόνο της ζητούσα να με φωνάζει Ντόροθι. Όταν η μαμά μου μου εξήγησε ότι η Ντόροθι δεν είναι αληθινή, ότι την υποδύεται μια ηθοποιός, αποφάσισα ότι ήθελα να γίνω ηθοποιός». Η Fox περιέγραψε στην ίδια συνέντευξη ότι η παιδική της ηλικία ήταν λίγο μοναχική. Η μητέρα της και ο πατέρας της χώρισαν όταν ήταν πολύ μικρή.

Στο γυμνάσιο έτρωγε το μεσημεριανό της στην τουαλέτα

Παρόλο που η Φοξ είχε αυτοπεποίθηση για το τι ήθελε να κάνει όταν ήταν νέα, βίωσε δύσκολες στιγμές όταν χρειάστηκε να πάει σχολείο. Όπως περιέγραψε η ηθοποιός στο «Elle», δέχτηκε bullying στο γυμνάσιο και έτρωγε το μεσημεριανό της στην τουαλέτα για να αποφύγει τους συμμαθητές της. Κοιτάζοντας πίσω, η Φοξ καταλαβαίνει καλύτερα γιατί συνέβαινε ο εκφοβισμός. «Νομίζω ότι ο λόγος ήταν το γεγονός ότι πάντα τα πήγαινα καλύτερα με τα αγόρια».

Της αρέσει να είναι έγκυος



Ποιος είναι ο ρόλος που η Φοξ αγαπάει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο; Το να είναι μαμά. Η Φοξ απέκτησε το πρώτο της παιδί στα 26 της χρόνια, το 2012. Και στη συνέχεια, μόλις ένα χρόνο αργότερα, ήταν έγκυος στο δεύτερο παιδί. Στη συνέχεια, εκείνη και ο Green απέκτησαν το τρίτο τους παιδί το 2016. Και τώρα, η ηθοποιός είναι και πάλι έγκυος, περιμένοντας το 4ο παιδί της – το πρώτο για τον Machine Gun Kelly.

Η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της: «Τίποτα δεν χάνεται πραγματικά. Καλώς ήρθες πίσω», αναφερόμενη στην αποβολή της, την οποία είχε αποκαλύψει τον Νοέμβριο του 2023. Η Φοξ είχε εξομολογηθεί τότε, πως ήταν η πιο δύσκολη περίοδος που πέρασε. «Δεν έχω ξαναπεράσει κάτι τέτοιο στη ζωή μου».

Δεν δέχεται το «όχι» στη ζωή της

Όπως έχει αποκαλύψει σε συνέντευξή της στο Cosmopolitan: «Μόλις μου πεις να κάνω ένα πράγμα, κάνω το αντίθετο. Μόλις κάποιος μου πει να μην κάνω άλλα τατουάζ, έχω αυτή την έντονη φωτιά που καίει μέσα μου να καλυφθώ με αυτά. Δεν με νοιάζει αν είναι αυτοκαταστροφικό. Απλά έχω αυτή την ανάγκη να επαναστατήσω».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.