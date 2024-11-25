Η Πάμελα Άντερσον (Pamela Anderson) σε πρόσφατη συνέντευξή της παραδέχτηκε ότι αν και έχει βρεθεί να ακροβατεί «μεταξύ ντροπής και αυτομαστιγώματος», συνεχίζει να προχωρά.

H πρωταγωνίστρια του «Baywatch», διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας της κερδίζοντας την αναγνώριση των κριτικών για την ερμηνεία της στην ταινία «The Last Showgirl» της Τζία Κόπολα (Gia Coppola). Υποδύεται τη Shelly, μια χορεύτρια του Λας Βέγκας που καλείται να κρεμάσει τα τακούνια της. Όπως γράφει το Deadline, είναι μια από τις καλύτερες ερμηνείες της χρονιάς στη μεγάλη οθόνη.

Places, please. ✨💃 #TheLastShowgirl starring @pamelaanderson and directed by #GiaCoppola is at @AMCTheatres Century City on December 13th for one week only and in theaters nationwide on January 10th. pic.twitter.com/FLM7cIOvm6 — Roadside Attractions (@roadsidetweets) November 14, 2024

«Δεν θα άλλαζα τίποτα στη ζωή μου, αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ», δήλωσε η Άντερσον. «Έχω ακροβατήσει ανάμεσα στην ντροπή και στο να κατηγορώ τον εαυτό μου για τόσα πολλά πράγματα ή να αναρωτιέμαι πώς θα ήταν η ζωή μου αν δεν είχα ζήσει αυτά που έζησα, ακόμη και ως παιδί», ανέφερε.

Η ταινία σηματοδοτεί την επιστροφή της στη μεγάλη οθόνη από το 2017. Ο ρόλος της αφορά ένα λαμπερό showgirl που το όνομά του αναγράφεται σε αφίσα του Λας Βέγκας για πάνω από τρεις δεκαετίες.

«Είναι υπέροχο που αυτή η ταινία δεν εκμεταλλεύεται τίποτα. Δεν έχει να κάνει με τη βία ή την απροκάλυπτη σεξουαλικότητα. Είναι μια συγκινητική ιστορία, για πολλές διαφορετικές ηλικίες. Και το λέω αυτό γιατί έχω υπάρξει στόχος εκμετάλλευσης στη ζωή και την καριέρα μου, αλλά δεν θέλω να με καθορίζουν αυτά που μου έχουν συμβεί αλλά αυτά που κάνω. Και νιώθω σαν να δίνω κίνητρο σε πολλές γυναίκες σε αυτόν τον χώρο που έχουν ακολουθήσει ένα μονοπάτι που είναι τρομακτικό», συμπλήρωσε.

Pamela Anderson is earning the best reviews of her acting career for "The Last Showgirl."



The drama is getting an awards-qualifying release on Dec. 13 before opening nationwide Jan. 10, 2025. Watch the trailer here: https://t.co/GkBUcKRf6A pic.twitter.com/PjeQoZwiQ9 — Variety (@Variety) November 14, 2024

Συμπρωταγωνιστούν η βραβευμένη με Όσκαρ, Τζέιμι Λι Κέρτις (Jamie Lee Curtis) και ο Ντέιβ Μπατίστα (Dave Bautista) ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Μπρέντα Σονγκ (Brenda Song), Κίρναν Σίπκα (Kiernan Shipka) και Μπίλι Λουρντ (Billie Lourd).

«Το 'The Last Showgirl' ήταν μια έκπληξη που σε κάνει να συνειδητοποιείς ότι πρέπει να ετοιμάζεις τον εαυτό σου, γιατί όταν έρχεται η ευκαιρία, πρέπει να την αρπάξεις από το λαιμό και να την πραγματοποιήσεις. Και αυτό έκανα», τόνισε η 'Αντερσον.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες από την Feelgood Entertainment, τον Ιανουάριο του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

