Σε προληπτική απομόνωση και υπό ιατρική παρακολούθηση στο «Αττικόν» νοσηλεύεται ο επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου στο οποίο είχαν καταγραφεί κρούσματα χανταϊού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο επιβάτης μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες.

Όπως διευκρινίζεται, ο πολίτης δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα που να σχετίζεται με τη νόσο, ενώ δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη λοίμωξη ούτε ένδειξη ενεργού περιστατικού του ιού. Το νοσοκομείο τονίζει ότι η απομόνωση εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο πρόληψης και επιτήρησης της δημόσιας υγείας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα Hantavirus Pulmonary Syndrome, για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ και έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο ΠΓΝ Αττικόν.

Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με τη νόσο.

Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.

Οι αρμόδιοι ιατροί του ΠΓΝ Αττικόν σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας.

Ο Διοικητής

Σπυρίδων Αποστολόπουλος

Πηγή: skai.gr

