Επέστρεψε στην Αθήνα ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο Hondius

Ο 70χρονος ο οποίος είναι ασυμπτωματικός θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου.

Με ειδική πτήση C27 της πολεμικής αεροπορίας, συνοδεία  ιατρού, διασώστη του ΕΚΑΒ και του προέδρου του ΕΟΔΥ Θεόδωρου Βασιλακόπουλου, επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας, ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο Hondius, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού

Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο «Αττικόν» με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η νέα ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη:

