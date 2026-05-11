Επέστρεψε στην Αθήνα ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο Hondius

Με ειδική πτήση C27 της πολεμικής αεροπορίας, συνοδεία ιατρού, διασώστη του ΕΚΑΒ και του προέδρου του ΕΟΔΥ Θεόδωρου Βασιλακόπουλου, επέστρεψε στην Αθήνα περίπου στις 3:30 τα ξημερώματα από την Τενερίφη μέσω Ολλανδίας, ο Έλληνας που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο Hondius, στο οποίο καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού.

Από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο «Αττικόν» με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 70χρονος ο οποίος είναι ασυμπτωματικός θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης του νοσοκομείου.

Η νέα ανάρτηση του υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη:

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. 03:20 προσγειώθηκε στην Ελευσίνα το αεροσκάφος της ΠΑ με τον συμπολίτη μας από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο είχαν εμφανιστεί κρούσματα χανταιού. Είναι απύρετος και ασυμπτωματικός χωρίς καμμία ένδειξη ασθένειας. Για προληπτικούς και μόνον λόγους έχει… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 11, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.