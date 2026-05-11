Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του Γάλλου με χανταϊό - Εντοπίστηκαν 22 επαφές του

Θετικός στον χανταϊό βρέθηκε ο Γάλλος πολίτης που απομακρύνθηκε από το κρουαζιερόπλοιο Hondius και μάλιστα η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε, σύμφωνα με τον Γάλλο υπουργό Υγείας.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι γαλλικές Αρχές προς το παρόν έχουν ταυτοποιήσει 22 άτομα που ήρθαν σε επαφή με τον ασθενή.

Οι υπόλοιποι Γάλλοι που βγήκαν από το κρουαζιερόπλοιο ήταν αρνητικοί στα τεστ, αλλά θα επανεξεταστούν.

