Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού: Αντιμετώπιση με την τεχνική All Inside

Πολύ καλύτερα λειτουργικά και αισθητικά αποτελέσματα στην αποκατάσταση της Ρήξης του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου (ΠΧΣ) παρουσιάζει η εφαρμογή της εξελιγμένης αρθροσκοπικής τεχνικής All Inside.

Πρόκειται για μία ακόμα λιγότερο παρεμβατική τεχνική, που προκαλεί μικρότερο τραυματισμό των ιστών, αντικαθιστά τον κομμενο χιαστό με ένα μόνο τένοντα (μόσχευμα) αντί για δύο ή του επιγονατιδικού, γίνεται μικρότερη οστική αφαίρεση και μπορεί να εφαρμοστεί και στους εφήβους που ακόμα δεν είναι σκελετικά ώριμοι. Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος, εξαιρετική σταθερότητα και ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές και αθλητικές δραστηριότητες, είναι κάποια από τα οφέλη της για τον ασθενή.

Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου και Θεραπεία

«Η ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου είναι ένας από τους πιο συχνούς τραυματισμούς στο γόνατο, ιδίως σε αθλητές και χορευτές. Η “σωστή” θεραπευτική αντιμετώπιση, συντηρητική ή χειρουργική, εξαρτάται από τις μοναδικές ανάγκες του κάθε ασθενούς: την ηλικία του, το είδος της εργασίας, τις αθλητικές του δραστηριότητες, τις τυχόν συνυπάρχουσες βλάβες και τον βαθμό της αστάθειας», επισημαίνει ο κ. Αναστάσιος Δεληγεώργης MD, MSc. Oρθοπαιδικός Χειρουργός-Αθλητίατρος Aναπληρωτής Διευθυντής Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ. Και συνεχίζει: «Σε νεαρούς αθλητές και σε δραστήρια άτομα με πλήρη ρήξη χιαστού, συνιστάται χειρουργική αντιμετώπιση. Επειδή ο πρόσθιος χιαστός σύνδεσμος έχει μικρή επουλωτική ικανότητα σε αντίθεση με άλλους συνδέσμους, παρά την όποια συντηρητική αντιμετώπιση η αστάθεια του γόνατος συνήθως παραμένει και η λειτουργία του δεν αποκαθίσταται».

Η Αρθροσκοπική Τεχνική All INSIDE

O ορθοπαιδικός χειρουργός θα αντικαταστήσει τον πρόσθιο χιαστό σύνδεσμο (συνδεσμοπλαστική) που υπέστη ρήξη, με μόσχευμα από τον ίδιο τον ασθενή. Η επέμβαση γίνεται με αρθροσκόπηση, ελάχιστα επεμβατική τεχνική, μέσω οπών λίγων μόλις χιλιοστών και μιας μικρής τομής.

Η συνδεσμοπλαστική με τη σύγχρονη αρθροσκοπική τεχνική All Inside θεωρείται μία εξαιρετικά απαιτητική επέμβαση και η επιτυχία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξειδίκευση και την εμπειρία του ορθοπαιδικού χειρουργού.

Τα στάδια της τεχνικής All INSIDE:

Επιλογή του μοσχεύματος

«Ως μόσχευμα επιλέγεται τένοντας των οπίσθιων μηριαίων του ασθενούς αντί του επιγονατιδικού τένοντα που απαιτεί τομή στην πρόσθια επιφάνεια του γόνατος κι έχει ενοχοποιηθεί για πρόσθιο πόνο στο γόνατο.

Στη θέση του κομμένου πρόσθιου χιαστού τοποθετείται ένας μόνο τένοντας (μόσχευμα) από τους οπίσθιους μηριαίους, ο Ημιτενοντώδης, αντί για δύο τένοντες που χρησιμοποιούνται στην κλασική τεχνική. Διασώζεται έτσι ένας τένοντας (ο ισχνός), με αποτέλεσμα τη διατήρηση καλύτερης λειτουργικότητας, μεγαλύτερης μυϊκής ισχύος του γόνατος και λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο.

Παρά το ότι χρησιμοποιείται ένας μόνος τένοντας, ο ημιτενοντώδης, επειδή έχει μεγαλύτερο πάχος, μπορεί να διαμορφωθεί σε μόσχευμα τετραπλής δεσμης, μεγαλύτερης αντοχής.

Καθήλωση του μοσχεύματος

Η συγκράτηση και σταθεροποιηση του μοσχεύματος γίνεται με ειδικά «κουμπιά» (κρεμάμενα συστήματα με Buttons) έξω από το οστό, στον μηρό και στην κνήμη, και δεν χρησιμοποιούνται βίδες ή άλλα υλικά που μπαίνουν μέσα στο οστό.

Διανοίγονται έτσι πολύ μικρότερα κανάλια στα οστά σε σχέση με τα μεγαλύτερης έκτασης κανάλια που δημιουργούνται όταν μπαίνουν υλικά μέσα τους. Μικρότερα κανάλια σημαίνουν λιγότερο πόνο και ταχύτερη επούλωση. Ο φλοιός των οστών διατηρείται σχεδόν ακέραιος που συμβάλλει στην καλύτερη συγκράτηση και ισχυρότερη ενσωμάτωση του μοσχεύματος.

Αναθεώρηση

Σε περίπτωση που υπάρξει νέος τραυματισμός και ρήξη του μοσχεύματος, η αναθεώρηση της ανακατασκευής του ΠΧΣ γίνεται πιο εύκολα.

Αναφορικά με παιδιά-εφήβους

Εδώ, ο τραυματισμός της επιφυσιακής πλάκας (αυξητικός χόνδρος) της κνήμης είναι ελάχιστος κι έτσι, μηδενίζονται ουσιαστικά οι πιθανότητες εμφάνισης τυχόν προβλημάτων στην ανάπτυξή τους» καταλήγει ο ειδικός.

Πλεονεκτήματα σε Σχέση με την Κλασική Τεχνική

• Διασώζεται ένας δεύτερος τένοντας από τη χρήση του ως μόσχευμα

• Διανοίγονται πολύ μικρότερα κανάλια στα οστά και επομένως, διατηρείται περισσοτερο οστό στη θέση του

• Δεν απαιτείται να μπουν υλικά μέσα στα οστά

• Ευκολότερη η αναθεώρηση, σε περίπτωση νέας ρήξης του ΠΧΣ

Οφέλη για τον Ασθενή

• Λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος

• Ταχύτερη και ισχυρότερη ενσωμάτωση του μοσχεύματος στα οστά

• Καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα

• Ταχύτερη και καλύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση

• Εξαιρετική σταθερότητα του γονατος

• Αναφορικά με τα παιδιά-εφήβους, δεν επηρεάζεται η ανάπτυξή τους

Πηγή: skai.gr

