Πλεύρης: Στο 74% οι πλήρως εμβολιασμένοι -Δεν συζητάμε κλείσιμο της κοινωνίας και της οικονομίας

«Ο μόνος τρόπος και ο πιο ασφαλής για να αφήσουμε πίσω αυτή την πανδημία είναι το εμβόλιο», τόνισε στην ομιλία του ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης στο Συνέδριο «Υγεία πάνω από όλα» που συνδιοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.