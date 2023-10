Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Μαστού: Κάθε φορά που κάνω μαστογραφία, τρέμω από τον φόβο μου… Υγεία 08:46, 25.10.2023 linkedin

Είναι αυτός ο λογικός-παράλογος φόβος ότι θα ακούσω ότι έχω καρκίνο του μαστού. Ότι θα αλλάξει η ζωή μου και η ζωή όλης της οικογένειάς μου. Κάθε χρόνο, τον Μάιο, κάνω μαστογραφία και υπερηχογράφημα μαστών. Ανελλιπώς...