Για την εξάπλωση του ιού HMPV στην Κίνα, μίλησε ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, αναφέροντας πως ο μεταπνευμονοϊός, όπως ονομάζεται, δεν αποτελεί μια νέα πρόκληση και υπάρχει εδώ και χρόνια.

Όπως εξηγεί ο καθηγητής στην ΕΡΤ: «Ο μεταπνευμονοϊός είναι ένας ιός που τον γνωρίζουμε τουλάχιστον από το 2001. Είναι ένας ιός που οι μελέτες έδειξαν ότι υπάρχει στους ανθρώπους εδώ και δεκαετίες. Επίσης, μελέτες έδειξαν ότι στην Ολλανδία, μέχρι την ηλικία των 5, έχουν κολλήσει όλα τα παιδιά. Άρα λοιπόν είναι ένας ιός που τον έχουμε κολλήσει κατά πάσα πιθανότητα όλοι όταν ήμασταν μικροί. Δεν είναι κάτι νέο», σημείωσε.

«Δεν υπάρχει εμβόλιο και θεραπεία»

Στη συνέχεια, τόνισε πως: «Δεν υπάρχει εμβόλιο ή κάποια θεραπεία, ωστόσο δεν είναι κάποιος ιδιαίτερα απειλητικός ιός. Βέβαια, κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι είναι η δεύτερη αιτία που πηγαίνουν τα παιδάκια για νοσηλεία στο νοσοκομείο. Αρκετά παιδάκια κολλάνε τον εν λόγω ιό, όχι μόνο στην Κίνα, σε όλο τον κόσμο και αρκετά από αυτά ή κάποια από αυτά θα οδηγηθούν και σε νοσοκομείο».

«Ένας από τους ιούς που προκαλούν κρύωμα, συνάχι, μπούκωμα, πονόλαιμο αλλά μπορεί να προκαλέσει και πνευμονία, μπορεί να μολύνει και ανθρώπους μεγαλύτερους γιατί δε δίνει ανοσία εφ’ όρου ζωής. Αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ή δεν έχει γίνει προσπάθεια να το πούμε έτσι, να αναπτυχθεί εμβόλιο ή θεραπεία, γιατί θεωρείται ότι είναι ένας από τους ηπιότερους και όχι από τους πολύ σοβαρούς ιούς. Με βάση τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής είμαστε πολύ καθησυχαστικοί», διαβεβαίωσε ο κ. Μαγιορκίνης.

Τι ποσοστά θνητότητας έχει ο HMPV

«Κάποιοι άνθρωποι θα οδηγηθούν στο νοσοκομείο και κάποιοι ενδέχεται να καταλήξουν. Συνήθως αυτό συμβαίνει σε πολύ βαριά ασθενείς. Δεν γνωρίζουμε τα ποσοστά, αλλά σας λέω είναι χαμηλότερα από της γρίπης, χαμηλότερα από τους άλλους αναπνευστικούς ιούς, οπότε δεν είναι κάτι που θα μας ανησυχήσει», κατέληξε ο κ. Μαγιορκίνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.