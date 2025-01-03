Σε άνοδο βρίσκεται η θετικότητα για γρίπη και SARS-CoV2 στην κοινότητα. Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 23-29 Δεκεμβρίου, καταγράφηκαν 11 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 2 νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Ειδικότερα στην έκθεση του ΕΟΔΥ αναφέρεται:

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός των νέων εισαγωγών παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Καταγράφηκαν 515 νέες εισαγωγές. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 564.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν έξι. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν εννιά. Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 26.

Ο αριθμός των θανάτων ήταν 22. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 28.

Από την αρχή του έτους οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωλημένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 336.

Το στέλεχος που συνεχίζει να επικρατεί στις ανιχνεύσεις είναι το KP.3, ενώ το XEC παρουσιάζει ανοδική τάση.

Το μέσο ιικό φορτίο στα αστικά λύματα βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα σε πέντε από τις οκτώ ελεγχθείσες περιοχές, με καταγραφόμενη αύξηση στις τέσσερις εξ αυτών συγκριτικά με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) έχει ξεπεράσει το όριο που υποδεικνύει την έναρξη της δραστηριότητας της εποχικής γρίπης (10%), συνεχίζοντας την ανοδική της τάση.

Η θετικότητα των δειγμάτων του δικτύου επιτήρησης SARI παρουσιάζει αύξηση.

Καταγράφηκαν 11 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 2 νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχουν καταγραφεί 24 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και τρεις θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Μεταξύ 1.341 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 72 (5%) θετικά δείγματα για ιούς γρίπης. Τα 70 εξ αυτών τυποποιήθηκαν, με τα 67 να ανήκουν στον τύπο Α και τα τρία στον τύπο Β.

Από τα 67 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 20 (30%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η3) και τα 47 (70%) στον υπότυπο Α(Η1) pdm09.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις βρίσκεται σε φάση ανόδου, παρουσιάζοντας αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI) δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.