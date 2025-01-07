Εντοπίστηκε ανθρώπινο κρούσμα της νέας παραλλαγής clade 1b του ιού mpox, στη Βρετάνη της Γαλλίας, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Ειδικότερα, «το γαλλικό υπουργείο Εργασίας και Υγείας ενημερώθηκε για το πρώτο ανθρώπινο κρούσμα του ιού Mpox της clade 1b στην εθνική επικράτεια, στη Βρετάνη. Τα συνιστώμενα μέτρα διαχείρισης έχουν τεθεί σε εφαρμογή», αναφέρει το δελτίο Τύπου του υπουργείου Υγείας.

«Ωστόσο, το άτομο αυτό είχε έρθει σε επαφή με δύο άτομα που είχαν επιστρέψει από την Κεντρική Αφρική. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί η πηγή της μόλυνσης και να εντοπιστούν όλες οι επαφές που διατρέχουν κίνδυνο γύρω από το διαγνωσμένο κρούσμα», συνεχίζει το δελτίο τύπου, όπως παραθέτει το BFM TV.

Ο ιός Mpox είναι μια ιογενής νόσος που μεταδίδεται από τα ζώα στον άνθρωπο, αλλά μεταδίδεται επίσης με στενή σωματική επαφή με άτομο που έχει μολυνθεί.

Μέχρι το 2022, η παγκόσμια επιδημία, η οποία μεταφέρεται από τη clade 2, είχε εξαπλωθεί σε περίπου εκατό χώρες όπου η νόσος δεν ήταν ενδημική.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.