Κίνα: Το ξέσπασμα νέου ιού μετά την πανδημία COVID19 προκαλεί ανησυχία

Ένα μυστηριώδες ξέσπασμα νέου ιού έχει "φουλάρει" τα νοσοκομεία στην Κίνα με τους πολίτες να επαναφέρουν τις μάσκες στα πρόσωπά τους.

Τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν ιατρικές μονάδες ασφυκτικά γεμάτες με το ιατρικό προσωπικό να παλεύει να ανταπεξέλθει στη φροντίδα πλήθους ασθενών.

Γονείς καταγράφονται να κρατούν άρρωστα παιδιά περιμένοντας σε μεγάλες ουρές μέχρι κι αργά το βράδυ προκειμένου να λάβουν παιδιατρική περίθαλψη.

Πολλοί «βλέπουν» ομοιότητες με τις πρώτες σκοτεινές μέρες της πανδημίας Covid πριν από πέντε χρόνια στην πόλη Wuhan.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων, υπεύθυνος για την κατάσταση είναι ο ελάχιστα γνωστός ιός που ονομάζεται ανθρώπινος μεταπνευμοϊός (HMPV) Συνήθως προκαλεί ήπια νόσηση που μοιάζει με κρυολόγημα, και έχει πυρετό, βήχα, καταρροή και συριγμό.

Σε σοβαρές περιπτώσεις, ο HMPV μπορεί να οδηγήσει σε βρογχίτιδα ή πνευμονία, ιδιαίτερα στα παιδιά.

Ο ιός εξαπλώνεται μέσω των αναπνευστικών σταγονιδίων και της στενής φυσικής επαφής, καθιστώντας τον εξαιρετικά μεταδοτικό σε πολυσύχναστα περιβάλλοντα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τόνισε την αύξηση των κρουσμάτων σε δελτίο του Νοεμβρίου, σημειώνοντας ότι οι λοιμώξεις του αναπνευστικού έχουν αυξηθεί από τον Οκτώβριο.

Σε απάντηση, η Εθνική Υπηρεσία Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Κίνας ξεκίνησε ένα πιλοτικό σύστημα παρακολούθησης με στόχο τον εντοπισμό και τη διαχείριση πνευμονίας άγνωστης προέλευσης. Αυτή η πρωτοβουλία έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει την παρακολούθηση και την ανταπόκριση στην αύξηση των αναπνευστικών λοιμώξεων που σχετίζονται με το χειμώνα.

Αν και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτα με ισχυρισμούς για υπερπλήρη νοσοκομεία, καμία επίσημη αναφορά δεν υποδηλώνει ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη.

Ωστόσο, το NCDPA αναγνώρισε μια αξιοσημείωτη αύξηση των λοιμώξεων του αναπνευστικού μεταξύ 16 και 22 Δεκεμβρίου.

Η συνεχιζόμενη επιδημία πνευμονίας είναι ιδιαίτερα ανησυχητική για τις ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των μικρών παιδιών και των ηλικιωμένων.

Πηγή: skai.gr

