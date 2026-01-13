Νότια Καρολίνα: Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων ιλαράς, έφτασαν τα 434

Κι ενώ ορισμένες αμερικανικές Πολιτείες εφαρμόζουν την κατάργηση των υποχρεωτικών εμβολιασμών, τα κρούσματα ιλαράς αυξάνονται, και έτσι όπως έχει ξεκινήσει το 2026, το πιο πιθανό είναι να σπάσει το ρεκόρ του 2025.

Το Τμήμα Υγείας της Νότιας Καρολίνας ανέφερε την Τρίτη ότι έχουν καταγραφεί 434 κρούσματα ιλαράς που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη έξαρση στην πολιτεία, δηλαδή 124 περισσότερα κρούσματα σε σχέση με την τελευταία ενημέρωση της Παρασκευής.

