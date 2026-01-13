Στο Λαϊκό Νοσοκομείο και το ΕΚΠΑ εγκαταστάθηκε η πρώτη μηχανή εξωσωματικής συντήρησης συμπαγών οργάνων για μεταμόσχευση στην Ελλάδα, όπως ενημερώνει με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Πρόκειται για μία από τις πλέον σύγχρονες μηχανές συντήρησης ηπατικών μοσχευμάτων, η οποία παρέχει τη δυνατότητα τόσο υποθερμικής όσο και νορμοθερμικής συντήρησης οργάνων, και η οποία χρησιμοποιείται σε όλα τα μεγάλα μεταμοσχευτικά κέντρα της Ευρώπης.

Εγκαταστάθηκε χθες Δευτέρα 12.01.26 στο Λαϊκό Νοσοκομείο μετά από ενέργειες του καθηγητή Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων του ΕΚΠΑ Γιώργου Σωτηρόπουλου για πρώτη φορά στην Ελλάδα μηχανή…

Με τη χρήση της συγκεκριμένης μηχανής παρατείνεται ο χρόνος ψυχρής ισχαιμίας, δίνεται η δυνατότητα καλύτερου σχεδιασμού της μεταμοσχευτικής διαδικασίας, ταυτόχρονης αποδοχής περισσότερων του ενός οργάνων προς μεταμόσχευση, εκτίμησης της βιοχημικής λειτουργίας τού μοσχεύματος σε εξωσωματική κυκλοφορία, αξιοποίησης οριακών μοσχευμάτων που διαφορετικά δεν θα γίνονταν αποδεκτά και επιτυγχάνονται καλύτερα άμεσα και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.

Ταυτόχρονα ανοίγεται ευρύ πεδίο έρευνας και μελέτης της λειτουργίας των μοσχευμάτων ενώ βρίσκονται εκτός του ανθρώπινου σώματος.

«Πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη για τις μεταμοσχεύσεις συμπαγών οργάνων στην Ελλάδα. Ως Διοίκηση του Υπουργείου Υγείας υποστηρίζουμε ένθερμα και έμπρακτα κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη των μεταμοσχεύσεων στη χώρα μας» αναφέρει ο υπουργός.

