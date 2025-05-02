Επιδημία ιλαράς στις ΗΠΑ: 935 περιστατικά και 3 θάνατοι - Μη αποδεδειγμένες θεραπείες προωθεί ο Ρόμπερτ Κένεντι: "Πάρτε βιταμίνη Α"

Οι ΗΠΑ ανέφεραν 51 νέα περιστατικά ιλαράς την Παρασκευή, σε αύξηση 6% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, καθώς ο Υπουργός Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών (HHS) Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ πιέζει για έρευνα σε μη αποδεδειγμένες θεραπείες.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) έχουν επιβεβαιώσει 935 συνολικά κρούσματα ιλαράς από την έναρξη της επιδημίας τον Ιανουάριο. Τρεις ανεμβολίαστοι άνθρωποι έχουν πεθάνει, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά στο Τέξας και ένας ενήλικας στο Νέο Μεξικό, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Την Πέμπτη ο Κένεντι έδωσε εντολή στο CDC να αναπτύξει έναν νέο οδηγό θεραπείας για την ιλαρά που θα περιλαμβάνει τη χρήση βιταμινών, σύμφωνα με το HHS.

Εκπρόσωπος του HHS δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό σχετικά με την εντολή του Κένεντι. Το CBS News ήταν το πρώτο που μετέδωσε την πίεση του Κένεντι για νέες οδηγίες θεραπείας.

Ο Κένεντι έχει προηγουμένως υποβαθμίσει την αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά της ιλαράς, της επιδημικής παρωτίτιδας και της ερυθράς και έχει προβάλει αναπόδεικτες θεωρίες, όπως η χρήση της βιταμίνης Α και του μουρουνέλαιου για την πρόληψη λοιμώξεων.

Σημειώνεται ότι το εμβόλιο ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς (MMR) είναι 97% αποτελεσματικό μετά από δύο δόσεις στην πρόληψη της λοίμωξης από ιλαρά, σύμφωνα με το CDC. Η εξαιρετικά μεταδοτική ασθένεια μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως πρήξιμο του εγκεφάλου και πνευμονία, αναφέρει το CDC.

Η παραπληροφόρηση σχετικά με τη θεραπεία έχει διεισδύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημειώνει το Bloomberg, καθιστώντας δύσκολη την αντιμετώπιση της επιδημίας. Ένας στους πέντε ενήλικες δήλωσε ότι διάβασε ότι η βιταμίνη Α προλαμβάνει τη μόλυνση από ιλαρά, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του KFF. Η υπερβολική χρήση της βιταμίνης Α μπορεί να προκαλέσει τοξικότητα και να οδηγήσει σε ηπατική βλάβη, σύμφωνα με το CDC.

«Πρέπει να υπάρχει συνεπής ενημέρωση από την κορυφή προς τα κάτω σχετικά με τη σημασία του εμβολίου και να μην υπάρχει ασάφεια και σύγχυση των μηνυμάτων», δήλωσε ο Philip Huang, διευθυντής του τμήματος δημόσιας υγείας της κομητείας του Ντάλας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.