Κυριακίδου: Οι κινεζικές αρχές να μοιράζονται δεδομένα σχετικά με τον κορωνοϊό - Η ΕΕ συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση

«Η σημαντική συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες από τα κράτη μέλη για μια συντονισμένη απάντηση στην εξελισσόμενη κατάσταση της COVID-19 στην Κίνα, και με βάση τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Υγειονομικής Ασφάλειας, είναι ένα πολύ ευπρόσδεκτο βήμα, καθώς θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ικανότητάς τους να παρακολουθούν τη διάδοση του ιού και την προστασία των πολιτών μας» ανέφερε σε γραπτή δήλωσή της η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου.

I welcome the agreement of Member States on a coordinated 🇪🇺 response to the #COVID19 situation in China at yesterday’s IPCR meeting.



China must share data transparently on its current situation.



We can only tackle the pandemic if we work closely together at EU and 🌍 level.