Τα εμβόλια κατά της Covid-19 που παρασκευάζονται με την τεχνολογία mRNA δεν προκαλούν επιπλοκές κατά την εγκυμοσύνη στις εγκυμονούσες και τα μωρά τους, ανακοίνωσε επισήμως σήμερα Τρίτη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ), μετά από λεπτομερή εξέταση πολυάριθμων μελετών.

Η εξέταση, που βασίστηκε σε αναλύσεις στις οποίες μελετήθηκαν περίπου 65.000 εγκυμοσύνες σε διαφορετικά στάδια, δεν βρήκε σημάδια υψηλότερου κινδύνου επιπλοκών, αποβολών, πρόωρων τοκετών ή σοβαρών παρενεργειών σε έμβρυα από εμβόλια mRNA, ανέφερε ο ΕΜΑ.

Η Pfizer και η Moderna, προμηθεύουν επί του παρόντος εμβόλια αυτής της τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρότι ο EMA αναγνώρισε ορισμένους περιορισμούς στα δεδομένα, τόνισε ότι τα αποτελέσματα ήταν συνεπή σε όλες τις μελέτες.

«Τα οφέλη από τη λήψη εμβολίων mRNA κατά της Covid-19 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης υπερτερούν των πιθανών κινδύνων για τις μέλλουσες μητέρες και τα έμβρυα», συμπλήρωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων.

Η εξέταση από μια εσωτερική ομάδα διαπίστωσε επίσης ότι τα εμβόλια κατά της Covid-19 είναι εξίσου αποτελεσματικά στη μείωση του κινδύνου νοσηλείας και θανάτου σε εγκυμονούσες όσο και σε μη έγκυες.

Πολλές χώρες της ΕΕ έχουν ήδη εγκρίνει τη χορήγηση εμβολίων κατά της Covid-19 σε εγκύους και η στήριξη του EMA για τα εμβόλια mRNA είναι πιθανό να ενισχύσει τις εκστρατείες εμβολιασμού σε μικρότερες χώρες που βασίζονται στην επιστημονική τεχνογνωσία των ρυθμιστικών τους αρχών.

Το μονοδοσικό εμβόλιο που συνδυάζει μια αναμνηστική δόση κατά της Covid-19 με το πειραματικό εμβόλιο της κατά της γρίπης θα είναι διαθέσιμο μέχρι το φθινόπωρο του 2023, τουλάχιστον σε ορισμένες χώρες, με βάση «το καλύτερο σενάριο», τόνισε στο μεταξύ τη Δευτέρα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Στεφάν Μπανσέλ.

Evidence shows that mRNA #COVID19vaccines do not cause #pregnancy complications for expectant mothers and their babies. Read more in our press release:

👉https://t.co/p6PjxhbA2Y pic.twitter.com/rHatsMobdM