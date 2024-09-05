Tο πρώτο φορτίο με εμβόλια κατά της mpox φτάνει σήμερα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ενώ η χώρα αυτή, επίκεντρο της επιδημίας, πρόκειται να λάβει αυτή την εβδομάδα συνολικά 200.000 δόσεις.

Το πρώτο φορτίο με 99.100 δόσεις πρόκειται να προσγειωθεί σήμερα το μεσημέρι τοπική ώρα στο διεθνές αεροδρόμιο της Κινσάσα, σύμφωνα με την υπηρεσία υγείας της Αφρικανικής Ένωσης (Africa CDC). Μια δεύτερη πτήση με τα υπόλοιπα εμβόλια αναμένεται να φτάσει στη ΛΔ Κονγκό ως το τέλος της εβδομάδας.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την άφιξη αυτού του πρώτου φορτίου εμβολίων στη ΛΔ Κονγκό», δήλωσε ο Ζαν Κασέγια γενικός διευθυντής του Africa CDC.

Μακράν η πλέον πληγείσα χώρα από την mpox, η ΛΔ Κονγκό έχει καταγράψει από την αρχή του έτους περισσότερα από 19.000 κρούσματα και περισσότερους από 650 θανάτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κυβέρνηση της χώρας σκοπεύει να ξεκινήσει τους εμβολιασμούς ήδη από το Σαββατοκύριακο.

Σε αυτή την τεράστια χώρα της κεντρικής Αφρικής το 62% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων αφορά παιδιά, τόνισε το Africa CDC. Τέσσερις θάνατοι στους πέντε αφορούν επίσης παιδιά.

Ο ΠΟΥ είχε υποσχεθεί την προηγούμενη εβδομάδα ότι ένα πρώτο φορτίο με εμβόλιο θα φτάσει στη ΛΔ Κονγκό «τις επόμενες ημέρες», διευκρινίζοντας ότι περίπου 230.000 δόσεις του εμβολίου MVA-BN της δανέζικης φαρμακευτικής εταιρείας Bavarian Nordic είναι «άμεσα διαθέσιμα για να σταλούν στις περιοχές που έχουν πληγεί» από την mpox.

Τη βοήθεια προς αυτή τη χώρα, που είναι μεταξύ των πέντε πιο φτωχών στον πλανήτη σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, αποδέσμευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (Hera), η οποία συστήθηκε μετά την πανδημία covid-19.

Η επανεμφάνιση της ασθένειας στην Αφρική και ο εντοπισμός ενός νέου στελέχους, του clade 1b, ώθησαν τον ΠΟΥ να κηρύξει τον προηγούμενο μήνα κατάσταση υγειονομικής έκτακτης ανάγκης. Η επικινδυνότητα και η μεταδοτικότητα του clade 1b ωστόσο δεν είναι προς το παρόν εύκολο να εκτιμηθούν, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς.

Στην Αφρική η νόσος έχει εμφανιστεί σε 13 χώρες, ανάμεσά τους το Μπουρούντι (796 κρούσματα), το Κονγκό- Μπραζαβίλ (162 κρούσματα) και η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (45 κρούσματα), σύμφωνα με το Africa CDC.

Στη ΛΔ Κονγκό κυκλοφορούν δύο στελέχη της ασθένειας: το clade 1a στο δυτικό τμήμα της χώρας και το clade 1b στο ανατολικό. Όπως επεσήμανε ο ΠΟΥ τα κρούσματα του clade 1b έχουν αυξηθεί γρήγορα τις τελευταίες εβδομάδες, «όμως έχουν καταγραφεί σχετικά λίγοι θάνατοι».

Το υπουργείο Υγείας της χώρας ζήτησε αυτή την εβδομάδα από τους πολίτες να τηρούν τους κανόνες υγιεινής.

Οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, αλλά και η Ισπανία, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν δεσμευθεί να στείλουν εμβόλια σε αφρικανικές χώρες.

Η Νιγηρία ανακοίνωσε ότι έλαβε 10.000 δόσεις εμβολίου από τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

