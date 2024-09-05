Οι αριθμοί των κρουσμάτων και των θανάτων εξαιτίας της χολέρας αυξήθηκαν πολύ το 2023, υπογράμμισε χθες Τετάρτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), αν και τα ξεσπάσματα θα μπορούσαν να είχαν «αποφευχθεί» και πως πρόκειται για ασθένεια «εύκολο να θεραπευτεί».

«Η χολέρα σκότωσε πάνω από τέσσερις χιλιάδες ανθρώπους σε έναν χρόνο» ενώ πρόκειται για «ασθένεια που μπορεί να αποτραπεί και να θεραπευτεί εύκολα», επέμεινε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων χολέρας αυξήθηκε κατά 13% φθάνοντας τα 535.321, ενώ αυτός των θανάτων κατά 71% (4.000+) το 2023 σε σύγκριση με το 2022, σύμφωνα με τις στατιστικές που δημοσιοποίησε ο Οργανισμός.

Το 2024, ο παγκόσμιος κίνδυνος να εκδηλωθούν επιδημίες χολέρας παραμένει «πολύ υψηλός»· 22 χώρες «αναφέρουν το τρέχον διάστημα ενεργές επιδημίες», σημείωσε ο Δρ. Τέντρος. Από την αρχή της χρονιάς έχουν καταγραφεί πάνω από 342.000 κρούσματα και 2.400 θάνατοι.

Χειρότερα, οι αριθμοί των κρουσμάτων και των θανάτων είναι κατά πάσα πιθανότητα «υποτιμημένοι», τόνισε ο Φιλίπ Μπαρμποζά, επικεφαλής της ομάδας εργασίας του ΠΟΥ για τη χολέρα και άλλες επιδημικές ασθένειες που προκαλούν οξείες διάρροιες. Εξήγησε πως αυτό οφείλεται στα διαγνωστικά κενά, καθώς η διαφορά δυνατοτήτων είναι χαώδης από χώρα σε χώρα.

Οι ένοπλες συρράξεις, η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη πόσιμου νερού και αποχέτευσης, η φτώχεια, η υπανάπτυξη και οι εξαναγκαστικοί εκτοπισμοί εξαιτίας ένοπλων συγκρούσεων και φυσικών καταστροφών είναι οι παράγοντες που συνέβαλαν να αυξηθούν οι επιδημίες χολέρας το 2023, απαρίθμησε ο ΠΟΥ στην ανακοίνωσή του.

Η γεωγραφική κατανομή της χολέρας «μεταβλήθηκε αξιοσημείωτα» το 2023 σε σύγκριση με το 2022: σημειώθηκε μείωση 32% των κρουσμάτων στη Μέση Ανατολή και στην Ασία, αλλά αλματώδης αύξησή τους 125% στην Αφρική.

Το 2023 ήταν η πρώτη χρονιά που αναφέρθηκαν θάνατοι εξαιτίας χολέρας εκτός δομών υγείας («θάνατοι στην κοινότητα»), κάτι που πιστοποιεί «σοβαρά κενά στην πρόσβαση σε θεραπεία», τόνισε ο ΠΟΥ.

Τεράστια ανάγκη για περισσότερα εμβόλια

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ επανέλαβε την έκκλησή του να αυξηθεί η παραγωγή εμβολίων.

«Την περασμένη χρονιά παρήχθησαν περίπου 36 εκατομμύρια δόσεις, μόλις η μισή από την ποσότητα που έχουν ζητήσει 14 χώρες που πλήττονται από τον Οκτώβριο του 2022», συνόψισε ο Δρ. Τέντρος.

Υπενθυμίζοντας πως το τρέχον διάστημα «δεν υπάρχει παρά μόνο μια κατασκευάστρια εμβολίων κατά της χολέρας, η EuBiologics» (Νότια Κορέα), κάλεσε άλλες φαρμακευτικές βιομηχανίες «που σχεδιάζουν να εισέλθουν στην αγορά να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους».

Εξάλλου, παρότι ο εμβολιασμός είναι «σημαντικό εργαλείο», είναι «το πόσιμο νερό, η αποχέτευση και η υγιεινή» που αποτελούν «τις μόνες διαρκείς και μακροπρόθεσμες λύσεις», επέμεινε ο επικεφαλής του ΠΟΥ.

Η χολέρα, που μεταδίδεται μέσω μολυσμένων τροφίμων ή νερού ή περιττωμάτων που περιέχουν το βακτήριο Vibrio cholerae, προκαλεί οξεία διάρροια κι αφυδάτωση και μπορεί να επιφέρει τον θάνατο του ασθενούς σε ώρες χωρίς θεραπεία. Είναι πιο επικίνδυνη για τα παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

