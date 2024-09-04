Για την ορθή χρήση απολυμαντικών χεριών εξέδωσε ανακοίνωση ο ΕΟΦ, τονίζοντας ότι δεν δύναται να αντικαταστήσουν το πλύσιμο χεριών.

Τα βιοκτόνα προϊόντα και συγκεκριμένα τα προϊόντα που προορίζονται για απολύμανση χεριών σε καμία περίπτωση δεν δύναται να αντικαταστήσουν το πλύσιμο χεριών και να προτιμώνται αντ' αυτού, αναφέρει ο ΕΟΦ.

Προβαίνει σε ισχυρή σύσταση για χρήση απολυμαντικών χεριών μόνο λόγω αδυναμίας πρόσβασης σε καθαρό νερό και σαπούνι και επισημαίνει ότι η χρήση απολυμαντικών από μικρά παιδιά θα πρέπει να πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη ενηλίκων και μετά από εκπαίδευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

