Οι τάσεις κατά της γήρανσης επηρεάζουν άτομα σε νεότερη ηλικία και αυτό είναι πρόβλημα

Κάθε τόσο, η Kim Kardashian γίνεται viral αποκαλύπτοντας μια νέα ρουτίνα ή θεραπεία για τη φροντίδα του δέρματος κατά της γήρανσης, όπως το vampire facial, τη θεραπεία με LED φως αργά το βράδυ, και πιο πρόσφατα, το facial με σπέρμα σολομού. Σε ένα επεισόδιο του The Kardashians, αποκάλυψε ότι έκανε facial και ενέσεις με σπέρμα σολομού, που, σύμφωνα με το Allure, έχει γίνει δημοφιλές λόγω των ιδιοτήτων του κατά της γήρανσης. (Δεν είναι ακριβώς σοκαριστικό το ότι η Kardashian θα έφτανε τόσο μακριά, αφού είχε δηλώσει κάποτε ότι θα έτρωγε ακόμα και «κόπρανα» για να φαίνεται νεότερη).

Η Kardashian κάνει αυτές τις υπερβολές γιατί μπορεί. Και παρόλο που ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να τις αναπαράγει τέλεια, η Kardashian εξακολουθεί να έχει μεγάλη επιρροή στον κόσμο της ομορφιάς και συμβάλλει στη δημιουργία μη ρεαλιστικών προτύπων. Μέσω προσωπικοτήτων όπως η Kardashian, η ιδέα ότι πρέπει να προχωρήσεις σε υπερβολές και να χρησιμοποιήσεις κάθε μέσο έχει πλέον ξεπεράσει τον κόσμο των διασημοτήτων και έχει διαπεράσει τον πολιτισμό μέσω των κοινωνικών μέσων. Στο TikTok, οι μέθοδοι κατά της γήρανσης στο σπίτι είναι συχνά δημοφιλείς. Από περιοριστικές δίαιτες με μόνο κρέας για κολλαγόνο μέχρι την εφαρμογή ταινίας στο στόμα και τον ύπνο σαν βρικόλακας, υπάρχει πληθώρα ανεπιθύμητων συμβουλών για τη φροντίδα του δέρματος από άτομα που δεν είναι γιατροί.

Δεν χρειάζεσαι αυστηρή ρουτίνα περιποίησης αν είσαι στην εφηβεία

Για τους νέους, τα μηνύματα είναι κατανοητά συγκεχυμένα και πολλοί λαμβάνουν το λάθος μήνυμα ότι πρέπει να ακολουθούν αυστηρές ρουτίνες κατά της γήρανσης, ενώ είναι ακόμα στην εφηβεία τους. Παρόλο που οι μεγαλύτεροι σε ηλικία χρήστες του διαδικτύου κατακρίνουν αυτή την «τάση», το διαδίκτυο έχει μεγάλη επιρροή πάνω τους με αποτέλεσμα να δημιουργείτε ένα «χάος» στο κεφάλι τους και τα προϊόντα ρετινόλης να μπαίνουν στο ράφι από νωρίς…

Και κατά τη διαδικασία, οι νέοι χρησιμοποιούν θεραπείες περιποίησης του δέρματος που θα μπορούσαν να βλάψουν το δέρμα τους νωρίς, με την ψευδαίσθηση ότι θα τους αποτρέψουν από το να φαίνονται μεγαλύτεροι στο μέλλον.

Τώρα είναι της μόδας

Μπορεί να αισθάνεστε ότι όλος ο κόσμος είναι τόσο εστιασμένος στην αντιγήρανση όσο το FYP σας και υπάρχει ένας πραγματικός λόγος γι' αυτό. Η αντιγήρανση είναι μια επιχείρηση, η οποία το 2021 έφερε έσοδα ύψους 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, σύμφωνα με το Vox. Οι διασημότητες και οι influencers προσπαθούν να σας πουλήσουν ένα προϊόν, και το αν το χρησιμοποιούν πραγματικά, αν κάνουν κοσμητικές επεμβάσεις για να έχουν πραγματικά αποτελέσματα, ή αν απλώς έχουν πολύ καλά γονίδια, είναι δική σας υπόθεση να μαντέψετε.

«Ο μέσος άνθρωπος θα πρέπει να είναι προσεκτικός, καθώς αυτοί οι influencers μπορεί να πληρώνονται για να πουν ή να προωθήσουν ορισμένα πράγματα, κάτι που θα αποτελούσε σύγκρουση συμφερόντων», λέει η πιστοποιημένη δερματολόγος Gloria Lin, MD, FAAD της Schweiger Dermatology Group. «Επιπλέον, το γεγονός ότι ένα άτομο χρησιμοποιεί κάτι δεν σημαίνει ότι είναι κατάλληλο για το ευρύ κοινό, αφού το δέρμα του καθενός είναι μοναδικό».

Θα μπορούσαμε, αντίθετα, απλά να ακούμε τους επαγγελματίες, και θα συνειδητοποιήσουμε ότι η αντιγήρανση δεν χρειάζεται και δεν πρέπει να είναι τόσο θεαματική και ακραία όπως το διαδίκτυο την παρουσιάζει. «Αυτές οι τάσεις έχουν ελάχιστα ή καθόλου επιστημονικά δεδομένα για να υποστηρίξουν τα οφέλη τους», λέει η πιστοποιημένη δερματολόγος Leah Ansell, MD, FAAD, της Treiber Dermatology Associates. «Υπάρχουν τόσες πολλές τάσεις περιποίησης του δέρματος, και πάντα επιστρέφω σε αυτό που δείχνει η πραγματική επιστήμη και οι μελέτες».

Τα DON’S του #skincaretok

Πρώτα απ' όλα, δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε θεραπείες κατά της γήρανσης πριν αρχίσετε πραγματικά να γερνάτε, κάτι που ποικίλλει από άτομο σε άτομο. «Η έναρξη των προϊόντων κατά της γήρανσης μπορεί να ενσωματωθεί στη ρουτίνα όταν τα σημάδια γήρανσης αρχίσουν να γίνονται εμφανή. Για μερικούς ανθρώπους, αυτό μπορεί να είναι στις αρχές των 20 και για άλλους στα μέσα των 30», λέει η πιστοποιημένη δερματολόγος Nava Greenfield, MD της Schweiger Dermatology Group. Αν σχεδιάζετε να ξεκινήσετε θεραπείες κατά της γήρανσης, θα πρέπει να το κάνετε σταδιακά. «Βιταμίνες A, C και E μαζί με γλυκερίνη και υαλουρονικό οξύ για τον έλεγχο των ορατών σημείων γήρανσης», λέει η Ansell. «Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά και να ξεκινήσει στη δεκαετία των 20 για ένα εύκολο και ορατό αποτέλεσμα ενυδάτωσης/αντιοξειδωτικών».

Στην πραγματικότητα, η πολύ πρώιμη έναρξη θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο δέρμα. Καθώς πολλά προϊόντα κατά της γήρανσης είναι σχεδιασμένα για μεγαλύτερους ανθρώπους, μπορεί να μην είναι κατάλληλα για εφήβους, καθώς το δέρμα αλλάζει με την πάροδο του χρόνου.

Μεγάλη προσοχή!

Πολλά από τα μέτρα και βήματα που βλέπετε να ακολουθούν οι influencers δεν είναι τόσο αποτελεσματικά. Στην πραγματικότητα, είναι μερικές φορές ακόμη και αντιπαραγωγικά. Για παράδειγμα, η τάση «morning shed» στο TikTok επικεντρώνεται στη χρήση διαφόρων μάσκας προσώπου και ταινιών κατά τη διάρκεια της νύχτας για την πρόληψη της ανάπτυξης ρυτίδων κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Ένα από τα πιο δημοφιλή στοιχεία αυτής της τάσης είναι η χρήση ταινίας για να κλείσετε τα χείλη σας, που αποτελεί κίνδυνο για την αναπνοή και μπορεί να αποτρέψει έναν καλό ύπνο, οδηγώντας πιθανώς σε μεγαλύτερες επιπτώσεις. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ταινία για το στόμα και το πηγούνι. Ο ποιοτικός ύπνος είναι απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία του σώματός μας και για την αντιγήρανση. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, το σώμα μας ρυθμίζει τα πρότυπα αναπνοής για να βελτιστοποιήσει την ξεκούραση και η διακοπή αυτής της διαδικασίας θα επηρεάσει την ποιότητα του ύπνου. Μην το κάνετε.

Η χρήση ταινίας στο δέρμα μπορεί επίσης να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα για το δέρμα σας. Οι νεότεροι άνθρωποι τείνουν να έχουν πιο λεπτό και ευαίσθητο δέρμα, οπότε η χρήση μάσκας προσώπου και ταινίας κατά τη διάρκεια του ύπνου μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα και ερεθισμό. Επιπλέον, οι έφηβοι τείνουν να έχουν πιο λιπαρό δέρμα, οπότε η απόφραξη από τις μάσκες προσώπου και την ταινία μπορεί να φράξει τους πόρους λόγω της εφίδρωσης και της συσσώρευσης σμήγματος, προκαλώντας ακμή.

Κεφάλαιο ρετινόλη

Αν και λιγότερο ακραία, μια άλλη τάση που μπορεί να δείτε να τονίζεται έντονα στο FYP σας είναι η ρετινόλη, αλλά μερικές φορές δεν αναφαίρετε τι πρέπει να προσέξετε.

Η ρετινόλη, ιδιαίτερα, είναι κάτι που δεν πρέπει να χρησιμοποιείται πολύ νωρίς. Η παραγωγή κολλαγόνου αρχίζει να μειώνεται στα μέσα έως τέλη της δεκαετίας των 20, οπότε η έναρξη των ρετινολών ή των ρετινοειδών στην εφηβεία μπορεί να είναι περιττή από την άποψη της αντιγήρανσης. Θα ήταν λογικό να ξεκινήσει κανείς στη μέση ή στα τέλη της δεκαετίας των 20 για να βοηθήσει στην αντιγήρανση όμως.

Οι κίνδυνοι από την έναρξη σε πολύ νεαρή ηλικία περιλαμβάνουν την αποσταθεροποίηση του φυσικού φραγμού του δέρματος από τα ρετινοειδή, δημιουργώντας υπερβολικά ξηρό δέρμα και καθιστώντας το δέρμα σας πιο επιρρεπές σε ηλιακά εγκαύματα. Δεν υπάρχει λόγος να ξεκινήσετε σε νεαρή ηλικία, και μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα και ερεθισμό στο δέρμα, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Ενώ οι ρετινόλες και τα ρετινοειδή είναι παντού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτά τα προϊόντα μπορούν στην πραγματικότητα να αυξήσουν τη φωτοευαισθησία και τον κίνδυνο ηλιακών εγκαυμάτων. Αυτό καθιστά τη συνεχή χρήση αντηλιακού ακόμη πιο σημαντική.

Πάντα αντιηλιακό!

Αντί αυτών των τάσεων στο διαδίκτυο, αυτό που μπορεί και πρέπει να ξεκινήσει κάθε νέος είναι να προστατεύεται από τις ακτίνες UV του ήλιου. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στον εαυτό σου από μικρή ηλικία και η οποία θα σε ανταμείψει μελλοντικά!

Αν και ακολουθώντας τις τάσεις των διασημοτήτων και του TikTok μπορεί να είναι διασκεδαστικό, δεν θα πρέπει να είναι δύσκολο ή να προκύπτει από το φόβο να φαίνεται κάποιος με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Αντίθετα, πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας κάνουν να φαινόμαστε και να νιώθουμε καλά.

